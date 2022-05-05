Город для бизнеса — кадры и подрядчики

Сервисы и программы для поддержки импортозамещения и развития отечественных технологий
Генеральный спонсор
Программы профессионального образования, профориентация
Курсы для представителей малого и среднего бизнеса
Краткосрочная программа по обучению навыкам, применимым при осуществлении предпринимательской деятельности в статусе самозанятого
Обучение, тренинги, тимбилдинги
для участников кластера «Зеленоград»
для участников кластера «Зеленоград»
Площадка, связывающая квалифицированных подрядчиков
из разных регионов России
с заказчиками. Доступные направления — лёгкая промышленность, механообработка, приборостроение
и косметика
из разных регионов России
с заказчиками. Доступные направления — лёгкая промышленность, механообработка, приборостроение
и косметика
Решение проблем с поиском партнера по поставкам сырья, комплектующих, логистике и импортозамещению в целом
Как привлечь кадры и найти подрядчиков
Онлайн-курсы и программы профессиональной подготовки, а также агрегаторы поставщиков
Программы профессионального образования, профориентация
Курсы для представителей малого и среднего бизнеса
Площадка, связывающая квалифицированных подрядчиков из разных регионов России с заказчиками. Доступные направления — лёгкая промышленность, механообработка, приборостроение и косметика
Краткосрочная программа по обучению навыкам, применимым при осуществлении предпринимательской деятельности в статусе самозанятого
Обучение, тренинги, тимбилдинги для участников кластера «Зеленоград»
Решение проблем с поиском партнера по поставкам сырья, комплектующих, логистике и импортозамещению в целом
Как привлечь кадры и найти подрядчиков
Онлайн-курсы и программы профессиональной подготовки, а также агрегаторы поставщиков
Наталия Рябцева
Город для бизнеса — кадры и подрядчикиНаталия Рябцева