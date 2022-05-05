Город для бизнеса — кадры и подрядчики

rb.ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Сервисы и программы для поддержки импортозамещения и развития отечественных технологий
Генеральный спонсор
Инновационно-образовательный комплекс «Техноград»
Программы профессионального образования, профориентация
Профессиональный центр МСП
Курсы для представителей малого и среднего бизнеса
Образовательный проект «Бизнес уикенд. Компетенции»
Краткосрочная программа по обучению навыкам, применимым при осуществлении предпринимательской деятельности в статусе самозанятого
Кадровая поддержка от Techounity
Биржа контрактного производства
Обучение, тренинги, тимбилдинги
для участников кластера «Зеленоград»
Площадка, связывающая квалифицированных подрядчиков
из разных регионов России
с заказчиками. Доступные направления — лёгкая промышленность, механообработка, приборостроение
и косметика


Где помогут запустить и развить проект
Как привлечь инвестиции
Как получить субсидии, гранты и другую поддержку
Где искать помещение и оборудование
Как привлечь кадры и найти подрядчиков
Как выйти
на новые рынки
Полезные
базы данных
Как защитить интеллектуальную собственность
Куда идти с желанием делать бизнес
Поиск партнеров
Решение проблем с поиском партнера по поставкам сырья, комплектующих, логистике и импортозамещению в целом
Как привлечь кадры и найти подрядчиков
Онлайн-курсы и программы профессиональной подготовки, а также агрегаторы поставщиков
Где помогут запустить и развить проект
Как привлечь инвестиции
Как получить субсидии и другую поддержку
Где искать помещение и оборудование
Как привлечь кадры и найти подрядчиков
Как выйти на новые рынки
Полезные базы данных
Как защитить интеллектуальную собственность
Куда идти с желанием делать бизнес
Инновационно-образовательный комплекс «Техноград»
Программы профессионального образования, профориентация
Профессиональный центр МСП
Курсы для представителей малого и среднего бизнеса
Биржа контрактного производства
Площадка, связывающая квалифицированных подрядчиков из разных регионов России с заказчиками. Доступные направления — лёгкая промышленность, механообработка, приборостроение и косметика
Образовательный проект «Бизнес уикенд. Компетенции»
Краткосрочная программа по обучению навыкам, применимым при осуществлении предпринимательской деятельности в статусе самозанятого
Кадровая поддержка от Techounity
Обучение, тренинги, тимбилдинги для участников кластера «Зеленоград»
Поиск партнеров
Решение проблем с поиском партнера по поставкам сырья, комплектующих, логистике и импортозамещению в целом
Как привлечь кадры и найти подрядчиков
Онлайн-курсы и программы профессиональной подготовки, а также агрегаторы поставщиков
© RB.RU
Авторы: Елена Черкас, Полина Соломенцева, Наталия Рябцева, Елена Токарева
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
Поделиться:
Наталия Рябцева
Город для бизнеса — кадры и подрядчики