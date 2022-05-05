Город для бизнеса — кадры и подрядчики

Программы профессионального образования, профориентация

Курсы для представителей малого и среднего бизнеса

Краткосрочная программа по обучению навыкам, применимым при осуществлении предпринимательской деятельности в статусе самозанятого

Обучение, тренинги, тимбилдинги

для участников кластера «Зеленоград»

Площадка, связывающая квалифицированных подрядчиков

из разных регионов России

с заказчиками. Доступные направления — лёгкая промышленность, механообработка, приборостроение

и косметика

Решение проблем с поиском партнера по поставкам сырья, комплектующих, логистике и импортозамещению в целом

Как привлечь кадры и найти подрядчиков