Город для бизнеса — базы данных

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Полезные базы данных
Где помогут запустить и развить проект
Как привлечь инвестиции
Как получить субсидии и другую поддержку
Где искать помещение и оборудование
Как привлечь кадры и найти подрядчиков
Как выйти на новые рынки
Полезные базы данных
Как защитить интеллектуальную собственность
Куда идти с желанием делать бизнес
Карта инновационных решений
Открытый каталог инновационных продуктов
и сервисов из разных отраслей
Startup Guide
Навигатор по стартапам, венчурным фондам и акселераторам Москвы
Проекты
и потребности
База инновационных проектов МИК
и их потребностей
RB Data
Экспортный каталог «Сделано в Москве»
Энциклопедия российского венчурного рынка
Каталог московских предприятий и товаров, переведенный на иностранные языки
Маркетплейс продуктов и услуг
Каталог московских компаний из различных отраслей
Агрегаторы информации о деловой экосистеме города
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© RB.RU
Авторы: Елена Черкас, Полина Соломенцева, Наталия Рябцева, Елена Токарева
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Наталия Рябцева
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