Город для бизнеса — базы данных

Сервисы и программы для поддержки импортозамещения и развития отечественных технологий
Генеральный спонсор
Открытый каталог инновационных продуктов и сервисов из разных отраслей
Навигатор по стартапам, венчурным фондам
и акселераторам Москвы
и акселераторам Москвы
База инновационных проектов МИК и их потребностей
Энциклопедия российского венчурного рынка
Каталог московских предприятий и товаров, переведённый
на иностранные языки
на иностранные языки
Каталог московских компаний из различных отраслей
Агрегаторы информации о деловой экосистеме города
Полезные базы данных
Открытый каталог инновационных продуктов
и сервисов из разных отраслей
и сервисов из разных отраслей
Навигатор по стартапам, венчурным фондам и акселераторам Москвы
База инновационных проектов МИК
и их потребностей
и их потребностей
Энциклопедия российского венчурного рынка
Каталог московских предприятий и товаров, переведенный на иностранные языки
Каталог московских компаний из различных отраслей
Агрегаторы информации о деловой экосистеме города
Полезные базы данных
Наталия Рябцева
Город для бизнеса — базы данныхНаталия Рябцева