Город для бизнеса — помещение и оборудование

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Куда идти с желанием делать бизнес
Льготные офисные помещения Бизнес-инкубатора «ЗЕЛЕНОГРАД» и коворкинга Technounity для субъектов малого и среднего предпринимательства
Технопарки
Карта технопарков МИК
Технохаб с нетворкинг-зоной
для предпринимателей, инвесторов, стартаперов и молодых профессионалов
Конгрессно-выставочная площадка в центре Москвы для проведения отраслевых мероприятий
Где искать помещение и оборудование
Площадки для развития наукоёмких и других проектов: технопарки, коворкинги, лаборатории
Производственные и лаборатные площадки
Сервис для инновационного бизнеса, который позволяет провести пилот в государственных и коммерческих организациях
Территория для развития инновационного бизнеса в Зеленограде
Агрегатор промышленных, лабораторных, офисных
и складских помещений для бизнеса. В базе — более 1900 объектов
Программа пилотного тестирования инноваций
Льготные помещения Techounity
Специализированная территория малого предпринимательства
Сервис «Аренда»
Коворкинги
Коворкинг и пространство для препринимателей в сфере креативных индустрий
Онлайн-сервис для подбора подходящего коворкинга.
В базе — 177 площадок
Современная площадка для инновационного бизнеса в отраслях биомедицины, приборостроения, энерготехнологий и ИТ
Среда для развития проекта: от идеи и до организации производства
Цифровое деловое пространство (ЦДП)
Креативный центр услуг для бизнеса
СТАРТ ХАБ
НА КРАСНОМ ОКТЯБРЕ
База коворкингов
Технопарк «Слава»
Технопарк «Строгино»
Технопарк с коворкингом на 118 рабочих мест. Среди резидентов — компании из лёгкой промышленности, приборостроения, биотехнологий, ИТ, полиграфии и других отраслей
Технопарк «Нагатино»
Инфраструктурный комплекс для развития высокотехнологичных компаний из таких областей, как медицина, энергосбережение и машиностроение
Технопарк «Мосгормаш»
База данных о технопарках Москвы
Где помогут запустить и развить проект
Как привлечь инвестиции
Как получить субсидии и другую поддержку
Где искать помещение и оборудование
Как привлечь кадры и найти подрядчиков
Как выйти на новые рынки
Полезные базы данных
Как защитить интеллектуальную собственность
Куда идти с желанием делать бизнес
Технопарки
Конгрессно-выставочная площадка в центре Москвы для проведения отраслевых мероприятий
Карта технопарков МИК
Цифровое деловое пространство (ЦДП)
Коворкинг и пространство для препринимателей в сфере креативных индустрий
Сервис для инновационного бизнеса, который позволяет провести пилот в государственных и коммерческих организациях
База данных о технопарках Москвы
Креативный центр услуг для бизнеса
Где искать помещение и оборудование
Площадки для развития наукоёмких и других проектов: технопарки, коворкинги, лаборатории
Производственные и лаборатные площадки
Территория для развития инновационного бизнеса в Зеленограде
Льготные офисные помещения Бизнес-инкубатора «ЗЕЛЕНОГРАД» и коворкинга Technounity для субъектов малого и среднего предпринимательства
Программа пилотного тестирования инноваций
Специализированная территория малого предпринимательств
Льготные помещения Techounity
Сервис «Аренда»
Агрегатор промышленных, лабораторных, офисных
и складских помещений для бизнеса. В базе — более 1900 объектов
Коворкинги
Технохаб с нетворкинг-зоной для предпринимателей, инвесторов, стартаперов
и молодых профессионалов
Инфраструктурный комплекс для развития высокотехнологичных компаний из таких областей, как медицина, энергосбережение и машиностроение
Онлайн-сервис для подбора подходящего коворкинга.
В базе — 177 площадок
Современная площадка для инновационного бизнеса в отраслях биомедицины, приборостроения, энерготехнологий и ИТ
СТАРТ ХАБ
НА КРАСНОМ ОКТЯБРЕ
Технопарк «Мосгормаш»
База коворкингов
Технопарк «Слава»
Технопарк с коворкингом на 118 рабочих мест. Среди резидентов — компании из лёгкой промышленности, приборостроения, биотехнологий, ИТ, полиграфии и других отраслей
Технопарк «Нагатино»
Среда для развития проекта:  от идеи и до организации производства
Технопарк «Строгино»
© RB.RU
Авторы: Елена Черкас, Полина Соломенцева, Наталия Рябцева, Елена Токарева
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Наталия Рябцева
Город для бизнеса — помещение и оборудование