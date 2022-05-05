Город для бизнеса — помещение и оборудование

Льготные офисные помещения Бизнес-инкубатора «ЗЕЛЕНОГРАД» и коворкинга Technounity для субъектов малого и среднего предпринимательства

Технопарки

Технохаб с нетворкинг-зоной

для предпринимателей, инвесторов, стартаперов и молодых профессионалов

Конгрессно-выставочная площадка в центре Москвы для проведения отраслевых мероприятий

Где искать помещение и оборудование

Площадки для развития наукоёмких и других проектов: технопарки, коворкинги, лаборатории

Производственные и лаборатные площадки

Сервис для инновационного бизнеса, который позволяет провести пилот в государственных и коммерческих организациях

Территория для развития инновационного бизнеса в Зеленограде

Агрегатор промышленных, лабораторных, офисных

и складских помещений для бизнеса. В базе — более 1900 объектов

Коворкинги

Коворкинг и пространство для препринимателей в сфере креативных индустрий

Онлайн-сервис для подбора подходящего коворкинга.

В базе — 177 площадок

Современная площадка для инновационного бизнеса в отраслях биомедицины, приборостроения, энерготехнологий и ИТ

Среда для развития проекта: от идеи и до организации производства

Технопарк с коворкингом на 118 рабочих мест. Среди резидентов — компании из лёгкой промышленности, приборостроения, биотехнологий, ИТ, полиграфии и других отраслей

Инфраструктурный комплекс для развития высокотехнологичных компаний из таких областей, как медицина, энергосбережение и машиностроение