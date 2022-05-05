Город для бизнеса — помещение и оборудование

Сервисы и программы для поддержки импортозамещения и развития отечественных технологий
Генеральный спонсор
Льготные офисные помещения Бизнес-инкубатора «ЗЕЛЕНОГРАД» и коворкинга Technounity для субъектов малого и среднего предпринимательства
Технопарки
Технохаб с нетворкинг-зоной
для предпринимателей, инвесторов, стартаперов и молодых профессионалов
для предпринимателей, инвесторов, стартаперов и молодых профессионалов
Конгрессно-выставочная площадка в центре Москвы для проведения отраслевых мероприятий
Где искать помещение и оборудование
Площадки для развития наукоёмких и других проектов: технопарки, коворкинги, лаборатории
Производственные и лаборатные площадки
Сервис для инновационного бизнеса, который позволяет провести пилот в государственных и коммерческих организациях
Территория для развития инновационного бизнеса в Зеленограде
Агрегатор промышленных, лабораторных, офисных
и складских помещений для бизнеса. В базе — более 1900 объектов
и складских помещений для бизнеса. В базе — более 1900 объектов
Коворкинги
Коворкинг и пространство для препринимателей в сфере креативных индустрий
Онлайн-сервис для подбора подходящего коворкинга.
В базе — 177 площадок
В базе — 177 площадок
Современная площадка для инновационного бизнеса в отраслях биомедицины, приборостроения, энерготехнологий и ИТ
Среда для развития проекта: от идеи и до организации производства
Технопарк с коворкингом на 118 рабочих мест. Среди резидентов — компании из лёгкой промышленности, приборостроения, биотехнологий, ИТ, полиграфии и других отраслей
Инфраструктурный комплекс для развития высокотехнологичных компаний из таких областей, как медицина, энергосбережение и машиностроение
База данных о технопарках Москвы
Технопарки
Конгрессно-выставочная площадка в центре Москвы для проведения отраслевых мероприятий
Коворкинг и пространство для препринимателей в сфере креативных индустрий
Сервис для инновационного бизнеса, который позволяет провести пилот в государственных и коммерческих организациях
База данных о технопарках Москвы
Где искать помещение и оборудование
Площадки для развития наукоёмких и других проектов: технопарки, коворкинги, лаборатории
Производственные и лаборатные площадки
Территория для развития инновационного бизнеса в Зеленограде
Льготные офисные помещения Бизнес-инкубатора «ЗЕЛЕНОГРАД» и коворкинга Technounity для субъектов малого и среднего предпринимательства
Агрегатор промышленных, лабораторных, офисных
и складских помещений для бизнеса. В базе — более 1900 объектов
и складских помещений для бизнеса. В базе — более 1900 объектов
Коворкинги
Технохаб с нетворкинг-зоной для предпринимателей, инвесторов, стартаперов
и молодых профессионалов
и молодых профессионалов
Инфраструктурный комплекс для развития высокотехнологичных компаний из таких областей, как медицина, энергосбережение и машиностроение
Онлайн-сервис для подбора подходящего коворкинга.
В базе — 177 площадок
В базе — 177 площадок
Современная площадка для инновационного бизнеса в отраслях биомедицины, приборостроения, энерготехнологий и ИТ
Технопарк с коворкингом на 118 рабочих мест. Среди резидентов — компании из лёгкой промышленности, приборостроения, биотехнологий, ИТ, полиграфии и других отраслей
Среда для развития проекта: от идеи и до организации производства
Наталия Рябцева
Город для бизнеса — помещение и оборудованиеНаталия Рябцева