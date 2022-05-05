Город для бизнеса — выход на новые рынки

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Онлайн-экспорт от МЭЦ
Помощь в выходе на крупнейшие зарубежные маркетплейсы — eBay, Tmall и другие
Программа StartHub.Moscow
Комплексная программа роста и масштабирования технологического бизнеса с коворкингом в центре Москвы, которая включает поддержку при выходе на глобальный рынок
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Как привлечь кадры и найти подрядчиков
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Акселерационные программы
Софинансирование акселерационных программ от Московского экспортного центра
Подбор байеров
Бесплатные контакты зарубежных покупателей, заинтересованных в сделке
Аналитика по запросам компаний
Помощь в выходе на крупнейшие зарубежные маркетплейсы — eBay, Tmall и другие
Как выйти на новые рынки
Программы продвижения российских предпринимателей за рубежом
Где помогут запустить и развить проект
Как привлечь инвестиции
Как получить субсидии и другую поддержку
Где искать помещение и оборудование
Как привлечь кадры и найти подрядчиков
Как выйти на новые рынки
Полезные базы данных
Как защитить интеллектуальную собственность
Куда идти с желанием делать бизнес
Московская школа экспортёра
Мастер-классы, лекции
и другие обучающие мероприятия по разным направлениям экспортной деятельности
Онлайн-экспорт от МЭЦ
Помощь в выходе
на крупнейшие зарубежные маркетплейсы — eBay, Tmall и другие
Программа StartHub.Moscow
Комплексная программа роста и масштабирования технологического бизнеса с коворкингом в центре Москвы, которая включает поддержку при выходе
на глобальный рынок
Акселерационные программы
Софинансирование акселерационных программ от Московского экспортного центра
Подбор байеров
Бесплатные контакты зарубежных покупателей, заинтересованных в сделке
Аналитика по запросам компаний
Помощь в выходе на крупнейшие зарубежные маркетплейсы — eBay, Tmall и другие
Как выйти на новые рынки
Программы продвижения российских предпринимателей за рубежом
© RB.RU
Авторы: Елена Черкас, Полина Соломенцева, Наталия Рябцева, Елена Токарева
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Наталия Рябцева
Город для бизнеса — выход на новые рынки