Город для бизнеса — выход на новые рынки

Сервисы и программы для поддержки импортозамещения и развития отечественных технологий
Генеральный спонсор
Мастер-классы, лекции и другие обучающие мероприятия
по разным направлениям экспортной деятельности
по разным направлениям экспортной деятельности
Помощь в выходе на крупнейшие зарубежные маркетплейсы — eBay, Tmall и другие
Комплексная программа роста и масштабирования технологического бизнеса с коворкингом в центре Москвы, которая включает поддержку при выходе на глобальный рынок
Софинансирование акселерационных программ от Московского экспортного центра
Бесплатные контакты зарубежных покупателей, заинтересованных в сделке
Помощь в выходе на крупнейшие зарубежные маркетплейсы — eBay, Tmall и другие
Как выйти на новые рынки
Программы продвижения российских предпринимателей за рубежом
Мастер-классы, лекции
и другие обучающие мероприятия по разным направлениям экспортной деятельности
и другие обучающие мероприятия по разным направлениям экспортной деятельности
Помощь в выходе
на крупнейшие зарубежные маркетплейсы — eBay, Tmall и другие
на крупнейшие зарубежные маркетплейсы — eBay, Tmall и другие
Комплексная программа роста и масштабирования технологического бизнеса с коворкингом в центре Москвы, которая включает поддержку при выходе
на глобальный рынок
на глобальный рынок
Софинансирование акселерационных программ от Московского экспортного центра
Бесплатные контакты зарубежных покупателей, заинтересованных в сделке
Помощь в выходе на крупнейшие зарубежные маркетплейсы — eBay, Tmall и другие
Как выйти на новые рынки
Программы продвижения российских предпринимателей за рубежом
Наталия Рябцева
Город для бизнеса — выход на новые рынкиНаталия Рябцева