Город для бизнеса — выход на новые рынки

Мастер-классы, лекции и другие обучающие мероприятия

по разным направлениям экспортной деятельности

Помощь в выходе на крупнейшие зарубежные маркетплейсы — eBay, Tmall и другие

Комплексная программа роста и масштабирования технологического бизнеса с коворкингом в центре Москвы, которая включает поддержку при выходе на глобальный рынок

Софинансирование акселерационных программ от Московского экспортного центра

Бесплатные контакты зарубежных покупателей, заинтересованных в сделке

Помощь в выходе на крупнейшие зарубежные маркетплейсы — eBay, Tmall и другие

Как выйти на новые рынки