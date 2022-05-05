Город для бизнеса — запуск и развитие проекта

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Сервисы и программы для поддержки импортозамещения и развития отечественных технологий
Генеральный спонсор
Технологические конкурсы
Программа
по развитию инновационных продуктов
«Кузница успеха»
Возможность предложить свой проект корпорациям и городу. Программа объединяет десятки крупных компаний, вузов
и инвесторов
Программа поддержки высокотехнологичных проектов в сферах микро-
и макроэлектроники, приборстроения и других
Московский акселератор
10-недельный интенсив
с поддержкой ментора, экпертными сессиями
и нетворкингом, а также возможность представить свой проект корпорациям
и инвесторам


Акселератор «‎Бизнес-уикенд»
Комплексная программа роста и масштабирования технологического бизнеса с коворкингом в центре Москвы
Программа StartHub.Moscow
Онлайн-акселератор МБМ
Проект, позволяющий проработать идею, протестировать гипотезы, собрать команду, разработать продукт и реализовать продажи
Креативный центр услуг для бизнеса
Справочная
и консультационная поддержка для начинающих предпринимателей
из креативных индустрий

Комплексный проект, включающий мотивационные мероприятия, программу по обучению основам предпринимательства (преакселератор) и акселерационную программу
для начинающих предпринимателей
Где помогут запустить и развить проект
Как привлечь инвестиции
Как получить субсидии, гранты и другую поддержку
Где искать помещение и оборудование
Как привлечь кадры и найти подрядчиков
Как выйти
на новые рынки
Полезные
базы данных
Как защитить интеллектуальную собственность
Куда идти с желанием делать бизнес
Где помогут запустить и развить проект
Акселераторы и программы развития, которые выведут бизнес на новый уровень
Где помогут запустить и развить проект
Как привлечь инвестиции
Как получить субсидии и другую поддержку
Где искать помещение и оборудование
Как привлечь кадры и найти подрядчиков
Как выйти на новые рынки
Полезные базы данных
Как защитить интеллектуальную собственность
Куда идти с желанием делать бизнес
Технологические конкурсы
Возможность предложить свой проект корпорациям и городу. Программа объединяет десятки крупных компаний, вузов
и инвесторов
Московский акселератор
10-недельный интенсив
с поддержкой ментора, экпертными сессиями и нетворкингом, а также возможность представить свой проект корпорациям и инвесторам
Акселератор  «‎Бизнес-уикенд»
Программа StartHub.Moscow
Комплексный проект, включающий мотивационные мероприятия, программу
по обучению основам предпринимательства (преакселератор)
и акселерационную программу для начинающих предпринимателей

Комплексная программа роста и масштабирования технологического бизнеса
с коворкингом в центре Москвы
Программа по развитию инновационных продуктов
«Кузница успеха»
Программа поддержки высокотехнологичных проектов в сферах микро-
и макроэлектроники, приборстроения и других
Онлайн-акселератор МБМ
Проект, позволяющий проработать идею, протестировать гипотезы, собрать команду, разработать продукт и реализовать продажи
Где помогут запустить и развить проект
Акселераторы и программы развития, которые выведут бизнес на новый уровень
© RB.RU
Авторы: Елена Черкас, Полина Соломенцева, Наталия Рябцева, Елена Токарева
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Наталия Рябцева
Город для бизнеса — запуск и развитие проекта