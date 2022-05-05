Город для бизнеса — запуск и развитие проекта

Сервисы и программы для поддержки импортозамещения и развития отечественных технологий
Генеральный спонсор
Возможность предложить свой проект корпорациям и городу. Программа объединяет десятки крупных компаний, вузов
и инвесторов
и инвесторов
Программа поддержки высокотехнологичных проектов в сферах микро-
и макроэлектроники, приборстроения и других
и макроэлектроники, приборстроения и других
10-недельный интенсив
с поддержкой ментора, экпертными сессиями
и нетворкингом, а также возможность представить свой проект корпорациям
и инвесторам
с поддержкой ментора, экпертными сессиями
и нетворкингом, а также возможность представить свой проект корпорациям
и инвесторам
Комплексная программа роста и масштабирования технологического бизнеса с коворкингом в центре Москвы
Проект, позволяющий проработать идею, протестировать гипотезы, собрать команду, разработать продукт и реализовать продажи
Креативный центр услуг для бизнеса
Справочная
и консультационная поддержка для начинающих предпринимателей
из креативных индустрий
и консультационная поддержка для начинающих предпринимателей
из креативных индустрий
Комплексный проект, включающий мотивационные мероприятия, программу по обучению основам предпринимательства (преакселератор) и акселерационную программу
для начинающих предпринимателей
для начинающих предпринимателей
Где помогут запустить и развить проект
Акселераторы и программы развития, которые выведут бизнес на новый уровень
Возможность предложить свой проект корпорациям и городу. Программа объединяет десятки крупных компаний, вузов
и инвесторов
и инвесторов
10-недельный интенсив
с поддержкой ментора, экпертными сессиями и нетворкингом, а также возможность представить свой проект корпорациям и инвесторам
с поддержкой ментора, экпертными сессиями и нетворкингом, а также возможность представить свой проект корпорациям и инвесторам
Комплексный проект, включающий мотивационные мероприятия, программу
по обучению основам предпринимательства (преакселератор)
и акселерационную программу для начинающих предпринимателей
по обучению основам предпринимательства (преакселератор)
и акселерационную программу для начинающих предпринимателей
Комплексная программа роста и масштабирования технологического бизнеса
с коворкингом в центре Москвы
с коворкингом в центре Москвы
Программа поддержки высокотехнологичных проектов в сферах микро-
и макроэлектроники, приборстроения и других
и макроэлектроники, приборстроения и других
Проект, позволяющий проработать идею, протестировать гипотезы, собрать команду, разработать продукт и реализовать продажи
Где помогут запустить и развить проект
Акселераторы и программы развития, которые выведут бизнес на новый уровень
Наталия Рябцева
Город для бизнеса — запуск и развитие проектаНаталия Рябцева