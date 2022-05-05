Город для бизнеса — запуск и развитие проекта

Возможность предложить свой проект корпорациям и городу. Программа объединяет десятки крупных компаний, вузов

и инвесторов

Программа поддержки высокотехнологичных проектов в сферах микро-

и макроэлектроники, приборстроения и других

10-недельный интенсив

с поддержкой ментора, экпертными сессиями

и нетворкингом, а также возможность представить свой проект корпорациям

и инвесторам

Комплексная программа роста и масштабирования технологического бизнеса с коворкингом в центре Москвы

Проект, позволяющий проработать идею, протестировать гипотезы, собрать команду, разработать продукт и реализовать продажи

Креативный центр услуг для бизнеса

Справочная

и консультационная поддержка для начинающих предпринимателей

из креативных индустрий

Комплексный проект, включающий мотивационные мероприятия, программу по обучению основам предпринимательства (преакселератор) и акселерационную программу

для начинающих предпринимателей

Где помогут запустить и развить проект