Пока депутаты Госдумы РФ декларируют доходы, поплярность вейпов обгоняет табак, а болливудские фильмы смотрят больше голливудских, SpaceX вновь пытается запускать спутники для Пентагона, а Twitter раскрывает код своих алгоритмов выдачи контента. RB следит за всеми любопытными для предпринимателей инфоповодами.

Код Twitter, QR-платежи Сбера, индийские фильмы: главное для бизнеса 1 апреля