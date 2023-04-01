Код Twitter, QR-платежи Сбера, индийские фильмы: главное для бизнеса 1 апреля

Пока депутаты Госдумы РФ декларируют доходы, поплярность вейпов обгоняет табак, а болливудские фильмы смотрят больше голливудских, SpaceX вновь пытается запускать спутники для Пентагона, а Twitter раскрывает код своих алгоритмов выдачи контента. RB следит за всеми любопытными для предпринимателей инфоповодами.
- Представитель Госдумы сообщил, что «все депутаты, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили»: ровно к 1 апреля, как и было предписано.
- Сбербанк приравнял тарифы для магазинов за прием оплаты по сервису SberPay QR к тарифам торгового эквайринга, то есть оплате по картам: фактически это означает повышение комиссий по QR-оплате (РБК).
- Число магазинов и торговых точек с электронными сигаретами и вейпами c марта 2022 года увеличилось на 32% (в двух столицах их стало больше, чем обычных табачных лавок).
- Из-за «смещения» нефтяных рынков в Азию в мире начался «танкерный бум»: с начала 2023 года страны заказали 38 танкеров среднего класса — рекорд с 2013 года (Bloomberg).
- SpaceX наметил очередную попытку запуска спутников предупреждения о ракетном нападении для Пентагона на 1 апреля (предыдущие откладывались по техническим причинам).
- Индийские фильмы стали пользоваться популярностью на фоне отсутствия голливудских новинок: в онлайн-кинотеатрах болливудское творчество в феврале смотрели на 10–12% чаще.
- ЦБ РФ сообщил, что в 2022 году в России объем подозрительных банковских операций сократился со 105 млрд рублей до 100 млрд. Речь о незаконном выводе средств за рубеж (он снизился на 16%), «обналичке» и других теневых финансовых услугах, наиболее востребованных в строительстве, торговле и сервисной сфере.
- Как обещал Илон Маск, Twitter выложил в открытый доступ код своего алгоритма рекомендации твитов на GitHub: теперь можно узнать, какие факторы повышают или снижают вероятность появления твита в ленте пользователей.
Фото на обложке: Unsplash
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