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«СберМаркет» объявил о ребрендинге, в РФ намерены завезти китайский аналог ботокса: главное 1 июля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

В Россию намерены завезти китайский аналог ботокса, мошенники в Telegram стали публиковать предложения удаленной работы от имени IT-компаний и другие события 1 июля.

«СберМаркет» объявил о ребрендинге, в РФ намерены завезти китайский аналог ботокса: главное 1 июля
  1. Новости

Бизнес

  • В Россию намерены завезти китайский аналог ботокса. Его продажи могут достигать 3 млрд рублей в год.
  • «СберМаркет» объявил о ребрендинге — теперь он называется «Купер».  Сервис обещает доставку от 20 минут.
  • Приставы передали в доход России акции АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"». Roshen принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Сервисы и технологии

  • Мошенники в Telegram стали публиковать предложения удаленной работы от имени IT-компаний. Во время «собеседования» у соискателей спрашивают персональные данные и пытаются похитить деньги.

Фото на обложке: Unsplash

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