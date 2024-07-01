Карина Пардаева
В Россию намерены завезти китайский аналог ботокса, мошенники в Telegram стали публиковать предложения удаленной работы от имени IT-компаний и другие события 1 июля.
«СберМаркет» объявил о ребрендинге, в РФ намерены завезти китайский аналог ботокса: главное 1 июля
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Бизнес
- В Россию намерены завезти китайский аналог ботокса. Его продажи могут достигать 3 млрд рублей в год.
- «СберМаркет» объявил о ребрендинге — теперь он называется «Купер». Сервис обещает доставку от 20 минут.
- Приставы передали в доход России акции АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"». Roshen принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Сервисы и технологии
- Мошенники в Telegram стали публиковать предложения удаленной работы от имени IT-компаний. Во время «собеседования» у соискателей спрашивают персональные данные и пытаются похитить деньги.
Фото на обложке: Unsplash
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