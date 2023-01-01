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Новости ЦБ РФ, новые тарифы, новые акцизы, новые трудовые книжки: главное для бизнеса 1 января нового года

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Россия в 2023 году будет председательствовать в ЕАЭС, традиционно с 1 января нового года растет ряд тарифов, налоговых ставок и акцизов, ЦБ РФ отменяет часть мер поддержки, которые были необходимы в 2022 году, но теперь признаны не обязательными, продавцов ввозимых гаджетов обязывают предустанавливать отечественное ПО, а RB продолжает следить за актуальными для предпринимателей инфоповодами.

Новости ЦБ РФ, новые тарифы, новые акцизы, новые трудовые книжки: главное для бизнеса 1 января нового года
  • Хорватия стала 20-м полноценным государством-членом Европейского союза, выполнив обязательства: ввела в оборот евро и присоединилась к Шенгенской зоне (став ее 27-м членом) спустя почти 10 лет с момента вступления в ЕС.
  • Россия с 1 января становится председателем Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — организации, объединившей в 2015 году Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и РФ.

Также с 1 января 2023 года в России:

  • Вступает в силу закон, устанавливающий для операторов связи штрафы за нарушение требований по обязательной установке ТСПУ.
  • Перестают действовать специальные налоговые режимы для ювелирной отрасли.
  • Продлевается продовольственное эмбарго (по 31 декабря 2023 года).
  • Устанавливается обязательная доля вторичного сырья в определенных товарах по госзакупкам (не менее 3% с 2023 года), распространяется на изделия из бумаги санитарно-гигиенического назначения, покрытий, грунтов и др.
  • Отменяется скидка в размере 30% на оплату госпошлин для физлиц через портал «Госуслуги».
  • Грузовые железнодорожные тарифы выросли на 8%.
  • Акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла выросли на 4%. 
  • Ставка по налогу на прибыль для резидентов туристско-рекреационных ОЭЗ выросла с 0% до 3%.
  • ВТБ получает полный операционный контроль над банком «Открытие»
  • Начали хождение трудовые книжки нового образца. 
  • Увеличатся налоги для нефтяных, газовых и угольных компаний. 
  • Продавцов ввозимых гаджетов обязали предустанавливать отечественные приложения: на смартфоны — сервисы «Яндекса», VK, Rutube, «Лаборатории Касперского», ICQ, «Марусю», Mir Pay и Госуслуги, на «умные» ТВ — Первого канала, НТВ, «Смотрим», Rutube и VK Видео.
  • ЦБ РФ отменяет часть мер поддержки, предоставленных банкам в 2022 году на фоне волатильности финансового и валютного рынков.
  • А россияне планируют путешествия: в основном в Москву, Сочи и Турцию (OneTwoTrip).

 Фото на обложке: Unsplash

 

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