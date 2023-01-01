Новости ЦБ РФ, новые тарифы, новые акцизы, новые трудовые книжки: главное для бизнеса 1 января нового года

Россия в 2023 году будет председательствовать в ЕАЭС, традиционно с 1 января нового года растет ряд тарифов, налоговых ставок и акцизов, ЦБ РФ отменяет часть мер поддержки, которые были необходимы в 2022 году, но теперь признаны не обязательными, продавцов ввозимых гаджетов обязывают предустанавливать отечественное ПО, а RB продолжает следить за актуальными для предпринимателей инфоповодами.
- Хорватия стала 20-м полноценным государством-членом Европейского союза, выполнив обязательства: ввела в оборот евро и присоединилась к Шенгенской зоне (став ее 27-м членом) спустя почти 10 лет с момента вступления в ЕС.
- Россия с 1 января становится председателем Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — организации, объединившей в 2015 году Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и РФ.
Также с 1 января 2023 года в России:
- Вступает в силу закон, устанавливающий для операторов связи штрафы за нарушение требований по обязательной установке ТСПУ.
- Перестают действовать специальные налоговые режимы для ювелирной отрасли.
- Продлевается продовольственное эмбарго (по 31 декабря 2023 года).
- Устанавливается обязательная доля вторичного сырья в определенных товарах по госзакупкам (не менее 3% с 2023 года), распространяется на изделия из бумаги санитарно-гигиенического назначения, покрытий, грунтов и др.
- Отменяется скидка в размере 30% на оплату госпошлин для физлиц через портал «Госуслуги».
- Грузовые железнодорожные тарифы выросли на 8%.
- Акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла выросли на 4%.
- Ставка по налогу на прибыль для резидентов туристско-рекреационных ОЭЗ выросла с 0% до 3%.
- ВТБ получает полный операционный контроль над банком «Открытие»
- Начали хождение трудовые книжки нового образца.
- Увеличатся налоги для нефтяных, газовых и угольных компаний.
- Продавцов ввозимых гаджетов обязали предустанавливать отечественные приложения: на смартфоны — сервисы «Яндекса», VK, Rutube, «Лаборатории Касперского», ICQ, «Марусю», Mir Pay и Госуслуги, на «умные» ТВ — Первого канала, НТВ, «Смотрим», Rutube и VK Видео.
- ЦБ РФ отменяет часть мер поддержки, предоставленных банкам в 2022 году на фоне волатильности финансового и валютного рынков.
- А россияне планируют путешествия: в основном в Москву, Сочи и Турцию (OneTwoTrip).
Фото на обложке: Unsplash
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