Россия в 2023 году будет председательствовать в ЕАЭС, традиционно с 1 января нового года растет ряд тарифов, налоговых ставок и акцизов, ЦБ РФ отменяет часть мер поддержки, которые были необходимы в 2022 году, но теперь признаны не обязательными, продавцов ввозимых гаджетов обязывают предустанавливать отечественное ПО, а RB продолжает следить за актуальными для предпринимателей инфоповодами.

Новости ЦБ РФ, новые тарифы, новые акцизы, новые трудовые книжки: главное для бизнеса 1 января нового года