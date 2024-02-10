Рост S&P 500, инвестиции в Postilla и SONNO, новый иск ВТБ и любовь к глинтвейну: главное для бизнеса 10 февраля

Пока Disney и Epic вынашивают планы покорения метавселенных новым проектом, в России растет стоимость краткосрочной аренды жилья, средняя зарплата и одновременно число физлиц-банкротов, стартапы привлекают инвестиции, банки делятся информацией о прибыли и новых судебных исках, а RB продолжает следить за интересными инфоповодами в жизни предпринимателей.
- Индекс широкого рынка S&P 500 впервые по итогам торгов закрылся выше отметки в 5000 пунктов, ранее на неделе он впервые превысил ее в моменте.
- Вступили в силу новые форматы универсального передаточного документа и счета-фактуры.
- Росстат пересчитал среднюю зарплату россиян: по итогам 11 месяцев 2023 года она выросла на 13,8% — до 71 тыс. рублей, прирост составил (с учетом инфляции) 7,6%.
- Рост внутреннего туризма привел к повышению стоимости краткосрочной аренды на 11–12% за год (наибольший прирост был в Уфе и Самаре), число доступных квартир выросло в 1,5 раза.
- Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 4,5% — до 115 млрд рублей.
- Российские клиенты кипрского Hellenic Bank получили уведомления о закрытии счетов (речь не про налоговых резидентов РФ, а про россиян, проживающих на Кипре с кипрскими же документами).
- Структуры столичной мэрии объявили конкурс на поставку им 150 «мобильных биометрических комплексов» для наблюдения за «нештатными ситуациями» и массовыми акциями.
- По итогам 2023-го суды признали банкротами 350,8 тыс. физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей (это на 26% выше показателей 2022 года).
- Российская компания Postilla (оценивается в 200 млн рублей) привлекла 20 млн рублей от бизнес-ангелов (Forbes).
- Корейская компания MStoryLink ищет партнеров в издательствах и онлайн-сервисах для развития платформы азиатских комиксов «Мой комикс».
- ВТБ подал в Арбитражный суд Москвы новый иск к VTB Capital Plc на 2,38 млрд рублей — задолженность по овердрафтному кредиту (предыдущие два иска были в конце 2023 года).
- Отечественный бренд товаров для дома SONNO привлечет 100 млн рублей от фонда 3Stream группы «ТилТех Капитал» российского миллиардера и основателя продуктовой сети «Вкусвилл» Андрея Кривенко (Forbes).
- Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман провел встречи с бизнесом ОАЭ в попытке привлечь до $7 трлн на строительство новых заводов по производству микросхем
- Epic Games и Disney объявили о партнерстве и предстоящем создании «развлекательной вселенной» с ожившими героями мультфильмов: киностудия вложила в проект $1,5 млрд.
- Бывший исполнительный директор TikTok Кэти Эллен Пури подала в суд на компанию: она считает, что ее уволили из-за возрастной и гендерной дискриминации
- Обиженный на власти Делавэра Илон Маск перенес место регистрации Neuralink в Неваду (ранее из Делавэра в Техас «переехала» Tesla).
- TikTok не смог в суде оспорить необходимость следования антимонопольным правилам ЕС.
- Эксперты РСХБ подсчитали, что россияне в среднем за год выпивают 100 млн литров глинтвейна, больше всего напиток любят в Санкт-Петербурге.
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