Пока Disney и Epic вынашивают планы покорения метавселенных новым проектом, в России растет стоимость краткосрочной аренды жилья, средняя зарплата и одновременно число физлиц-банкротов, стартапы привлекают инвестиции, банки делятся информацией о прибыли и новых судебных исках, а RB продолжает следить за интересными инфоповодами в жизни предпринимателей.

Рост S&P 500, инвестиции в Postilla и SONNO, новый иск ВТБ и любовь к глинтвейну: главное для бизнеса 10 февраля