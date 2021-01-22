Приз $100 млн: Илон Маск ищет лучшую технологию улавливания углекислого газа

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал наградить разработчиков самого эффективного метода улавливания углекислого газа. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Речь идет о технологии отделения углекислого газа от промышленных и энергетических источников и его изоляции от атмосферы на длительное время. Считается, что подобный метод может помочь в борьбе с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.

«Я жертвую $100 млн в качестве приза за лучшую технологию по улавливанию углекислого газа», — заявил Маск. И добавил, что подробные условия конкурса он выложит на следующей неделе.

Ранее Маск заявлял о готовности продать все свое состояние ради колонизации Марса, это примерно $188 млрд. К 2050 году предприниматель намерен отправить на соседнюю планету 1 млн человек и тысячу звездолетов.

В конце года Илон Маск поделился подробностями продажи Tesla Apple, изобретатель хотел назначить цену в $60 млрд, но Тим Кук отказался от встречи.

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