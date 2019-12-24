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Издатель игр 110 Industries с российскими корнями привлек $1 млн

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

110 Industries привлекла инвестиции в обмен на 10%-ную долю в компании. Об этом Rusbase сообщил сооснователь 110 Industries Антон Полетаев.

Издатель игр 110 Industries с российскими корнями привлек $1 млн

Пакет был продан частному инвестору, его имя не разглашается. 10% были проданы исходя из оценки всей компании в размере $10 млн. Таким образом, 110 Industries получила $1 млн.

110 Industries является издателем и продюсером, разрабатывает креативную часть / концепцию игр для платформ PS, Xbox, Nintendo. Компания привлекает финансирование для производства каждой игры и отвечает за стратегию ее продвижения, контролируя весь процесс до релиза.

«Первый транш будет направлен на развитие пайплайна игр компании, усиление инфраструктуры и операции, связанные с запуском в производство текущих продуктов», — сообщил Полетаев.

В настоящий момент в производстве 110 Industries находится 4 продукта. Ближайшие релизы запланированы на конец 2021 года.

110 Industries была создана в октябре 2017 года Сергеем Колобашкиным. Позднее к нему присоединились управляющие партнеры the Untitled ventures Игорь Лутц, Антон Полетаев и сооснователь фонда Константин Синюшин. Штаб-квартира компании находится в Лондоне.

Подробнее о проектах 110 Industries и ее основателях вы можете прочитать в интервью Rusbase.

Фото: Unsplash

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