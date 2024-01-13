Ущерб от крупного пожара на складе Wildberries пока не оценен, новостные агентства пишут о том, что из-за событий в Красном море приостанавливаются крупные производства, журналистам стало известно о неафишируемых инвестициях Романа Абрамовича и негласном изменении политики OpenAI, и RB спешит рассказать об этих и других важных новостях в сфере предпринимательства.

Пожар на складе Wildberries, тайные инвестиции Абрамовича, новое месторождение золота в РФ: главное 13 января