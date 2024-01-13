Пожар на складе Wildberries, тайные инвестиции Абрамовича, новое месторождение золота в РФ: главное 13 января

Ущерб от крупного пожара на складе Wildberries пока не оценен, новостные агентства пишут о том, что из-за событий в Красном море приостанавливаются крупные производства, журналистам стало известно о неафишируемых инвестициях Романа Абрамовича и негласном изменении политики OpenAI, и RB спешит рассказать об этих и других важных новостях в сфере предпринимательства.
- В поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга горит склад маркетплейса Wildberries: к этому часу площадь пожара составляет 50 тыс. кв. м, людей эвакуировали, к ликвидации привлечено порядка 270 человек и 57 единиц техники МЧС России, компания пообещала вернуть средства за утраченные заказы покупателям и компенсировать потери продавцам.
- Forbes выяснил, что Роман Абрамович через инвестиционный фонд Target Global, не афишируя сделки, вложил в ряд европейских стартапов $63 млн за 2015–2021 гг,
- Citigroup планирует к 2026 году сократить порядка 20 тыс. сотрудников (Reuters).
- Президент норвежской химической компании Yara заявил, что ЕС «сменил энергетическую зависимость от России на зависимость в сфере удобрений».
- Минобрнауки предлагает внести поправку в ГК, чтобы при взыскании «серийных» компенсаций с брендов за одно и то же нарушение прав правообладателей на товарные знаки суд мог бы снижать размер повторных взысканий (дабы избежать злоупотребления чиновников).
- NASA и корпорация Lockheed Martin представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59.
- OpenAI негласно изменила формулировку правил использования своих продуктов (в том числе ChatGPT), убрав фразу «в целях поддержки вооруженных сил и ведения боевых действий» (Intercep).
- Reuters узнало, что завод Volvo в Бельгии и Tesla в Берлине приостанавливают производство из-за нехватку комплектующих, перевозимых через Красное море.
- Россияне в 2023 году покупали через СБП вдвое больше («Русский стандарт»).
- Горнорудный дивизион «Росатома» — «Атомредметзолото» — открыл на Чукотке Совиное месторождение — крупнейшее в РФ с 1991 года (свыше 100 т).
- Новостное приложение Artifact от соучредителей Instagram (принадлежит запрещенной в РФ Meta) закроют всего через год после запуска.
- Интерес к санаторному отдыху в 2023 году в 1,5 раза превысил емкость курортов, что может привести в 2024 году к росту цен на 20–30% («Ъ»).
- Сценарии к двум эпизодам сериала «Друзья», найденные в мусорном ведре около 25 лет назад, ушли с молотка более чем за £22 тыс. (аукционный дом Hansons).
Фото на обложке: Unsplash
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