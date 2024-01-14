МЧС рассматривает три версии причин пожара на складе Wildberries в Шушарах, а Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому поводу, Tesla лишилась сразу $94 млрд стоимости с начала года, Индия блокирует доступ к криптобиржам. Эти и другие новости дня — в воскресном дайджесте RB.

Причины пожара на складе WB, кадровый голод в туризме, падение акций Tesla: главное 14 января