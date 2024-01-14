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Причины пожара на складе WB, кадровый голод в туризме, падение акций Tesla: главное 14 января

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

МЧС рассматривает три версии причин пожара на складе Wildberries в Шушарах, а Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому поводу, Tesla лишилась сразу $94 млрд стоимости с начала года, Индия блокирует доступ к криптобиржам. Эти и другие новости дня — в воскресном дайджесте RB.

Причины пожара на складе WB, кадровый голод в туризме, падение акций Tesla: главное 14 января

Пожар на складе Wildberries

  • МЧС рассматривает три версии причин пожара на складе Wildberries в Шушарах: занесение источника огня извне неизвестными, аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем (РБК).
  • Wildberries начнет выплаты компенсации продавцам, чьи товары пострадали от пожара, 15 января.
  • Кроме того, марктеплейс в течение двух недель откроет новый склад в Санкт-Петербурге, «чтобы продавцы смогли быстрее вернуться к привычной работе».
  • Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries.
  • В 14:17 пресс-служба МЧС заявила, что открытое горение на складе было потушено.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Дело открыто по статье о злоупотреблении полномочиями.

Мир

  • Россия впервые вошла в топ-5 экспортеров товаров в Бразилию. Импорт российских товаров в страну по итогам 2023 года вырос на 27% — до $10 млрд (РИА).
  • Индия заблокировала доступ к сайтам ведущих криптобирж: Binance, Kucoin, OKX и др.

Россия

  • Президент Cosmos Hotel Group рассказал о проблеме кадрового голода в гостиничном бизнесе. Он отметил, что зарплаты в туризме ниже, чем у курьеров Ozon.
  • Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей в месяц достигла рекордного уровня в 7,4% в 2023 году (РИА).

Бизнес

  • Tesla лишилась $94 млрд капитализации за первые две недели 2024-го. Акции компании упали на 12%.
  • Бывший владелец «Техносилы» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства из-за несогласия с политикой властей.
  • «Газпром» 13 января обновил рекорд суточных поставок по системе газоснабжения России. За день было поставлено почти 1,815 млрд кубометров газа. Прошлый рекорд был установлен 12 января, а позапрошлый — 30 января 2014 года (1,787 млрд).

Фото: Unsplash

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