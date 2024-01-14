Причины пожара на складе WB, кадровый голод в туризме, падение акций Tesla: главное 14 января

Ахмед Садулаев
МЧС рассматривает три версии причин пожара на складе Wildberries в Шушарах, а Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому поводу, Tesla лишилась сразу $94 млрд стоимости с начала года, Индия блокирует доступ к криптобиржам. Эти и другие новости дня — в воскресном дайджесте RB.
Причины пожара на складе WB, кадровый голод в туризме, падение акций Tesla: главное 14 январяАхмед Садулаев
Пожар на складе Wildberries
- МЧС рассматривает три версии причин пожара на складе Wildberries в Шушарах: занесение источника огня извне неизвестными, аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем (РБК).
- Wildberries начнет выплаты компенсации продавцам, чьи товары пострадали от пожара, 15 января.
- Кроме того, марктеплейс в течение двух недель откроет новый склад в Санкт-Петербурге, «чтобы продавцы смогли быстрее вернуться к привычной работе».
- Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries.
- В 14:17 пресс-служба МЧС заявила, что открытое горение на складе было потушено.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Дело открыто по статье о злоупотреблении полномочиями.
Мир
- Россия впервые вошла в топ-5 экспортеров товаров в Бразилию. Импорт российских товаров в страну по итогам 2023 года вырос на 27% — до $10 млрд (РИА).
- Индия заблокировала доступ к сайтам ведущих криптобирж: Binance, Kucoin, OKX и др.
Россия
- Президент Cosmos Hotel Group рассказал о проблеме кадрового голода в гостиничном бизнесе. Он отметил, что зарплаты в туризме ниже, чем у курьеров Ozon.
- Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей в месяц достигла рекордного уровня в 7,4% в 2023 году (РИА).
Бизнес
- Tesla лишилась $94 млрд капитализации за первые две недели 2024-го. Акции компании упали на 12%.
- Бывший владелец «Техносилы» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства из-за несогласия с политикой властей.
- «Газпром» 13 января обновил рекорд суточных поставок по системе газоснабжения России. За день было поставлено почти 1,815 млрд кубометров газа. Прошлый рекорд был установлен 12 января, а позапрошлый — 30 января 2014 года (1,787 млрд).
Фото: Unsplash
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