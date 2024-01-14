Wildberries назвал сроки выплаты компенсации пострадавшим после пожара на складе продавцам

Маркетплейс Wildberries сообщил, что все продавцы, чьи товары пострадали во время пожара на складе в Шушарах, получат компенсацию. Выплаты начнутся 15 января.

Об этом компания написала в своем Telegram-канале для партнеров. Пресс-служба уточняет, что для точного определения суммы ущерба каждого продавца Wildberries потребуется «некоторое время». После определения объема ущерба и суммы компенсации продавцы получат уведомления.

Компенсация за утраченные товары будет выплачиваться частями, начиная с 15 января. Ее размер подсчитают так, если бы товар был продан 13 января.

Утром 13 января в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга загорелся один из крупнейших складов Wildberries: огонь охватил 70 тысяч кв. м, пожару присвоили пятый, самый высший ранг сложности.

Отмечается, что при тушении произошло частичное обрушение стен и кровли здания, сгорели абсолютно все товары.

В 14:17 14 января пресс-служба МЧС сообщила о ликвидации открытого горения на складе в Санкт-Петербурге.

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