Wildberries назвал сроки выплаты компенсации пострадавшим после пожара на складе продавцам

Маркетплейс Wildberries сообщил, что все продавцы, чьи товары пострадали во время пожара на складе в Шушарах, получат компенсацию. Выплаты начнутся 15 января.
Об этом компания написала в своем Telegram-канале для партнеров. Пресс-служба уточняет, что для точного определения суммы ущерба каждого продавца Wildberries потребуется «некоторое время». После определения объема ущерба и суммы компенсации продавцы получат уведомления.
Компенсация за утраченные товары будет выплачиваться частями, начиная с 15 января. Ее размер подсчитают так, если бы товар был продан 13 января.
Утром 13 января в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга загорелся один из крупнейших складов Wildberries: огонь охватил 70 тысяч кв. м, пожару присвоили пятый, самый высший ранг сложности.
Отмечается, что при тушении произошло частичное обрушение стен и кровли здания, сгорели абсолютно все товары.
В 14:17 14 января пресс-служба МЧС сообщила о ликвидации открытого горения на складе в Санкт-Петербурге.
Фото: Sergei Elagin / Shutterstock
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Wildberries обещает компенсировать покупателям и продавцам потери от пожара на складе в Шушарах
- 2 СК возбудил уголовное дело в связи с пожаром на складе Wildberries
- 3 Причины пожара на складе WB, кадровый голод в туризме, падение акций Tesla: главное 14 января
- 4 Пожар на складе Wildberries, тайные инвестиции Абрамовича, новое месторождение золота в РФ: главное 13 января
- 5 За что Wildberries может заблокировать селлеру кабинет и что делать, если это уже произошло
ВОЗМОЖНОСТИ
14 января 2024
15 января 2024
15 января 2024