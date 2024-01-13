Wildberries обещает компенсировать покупателям и продавцам потери от пожара на складе в Шушарах

В поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга горит склад маркетплейса Wildberries: к 11 утра 13 января площадь пожара составляет 50 тыс. кв. м, людей эвакуировали, к ликвидации привлечено порядка 270 человек и 57 единиц техники МЧС России, компания пообещала вернуть средства за утраченные заказы покупателям и компенсировать потери продавцам.
Сообщение о пожаре на складе на Московском шоссе поступило в службу МЧС в 07:42, после чего пожару был присвоен повышенный ранг № 2. Дальнейшая аналитика показала, что пожар гораздо серьезнее: и теперь ему присвоен высший ранг сложности — повышенный № 5.
За несколько часов площадь возгорания возросла в 50 раз — с 1 тыс. кв. м. При этом увеличились и силы, привлеченные к борьбе с пожаром: от 83 специалистов и 20 единиц техники до 270 пожарных и 57 единиц техники.
РБК сообщает, что, по одной из первоначальных версий, причиной пожара мог быть целенаправленный поджог. Издание упоминает также о массовой драке, которая ранее была зафиксирована вблизи склада, после чего в локации проводились рейды силовиков.
Онлайн-ритейлер оперативно подтвердил информацию о пожаре. Представители компании-владельца склада сообщили, что:
- «Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса.
- Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы.
- Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары».
Представитель пресс-службы Wildberries Александр Коровко сообщил «Известиям», что данных об ущербе пока нет, главное — что эвакуированы и не пострадали люди. О дальнейшем развитии событий компания будет сообщать по мере появления информации.
UPDATE на 11:20: В МЧС России сообщили, что пожарным удалось локализовать огонь на площади 70 тыс. кв. м. Пострадавших нет.
В социальных сетях также появилась информация о другом пожаре — возгорании в строящемся здании недалеко от «Москва-Сити» (Кутузовский проспект, 32). В постройке, как предполагалось, должен был располагаться офис Сбербанка.. Из строящегося здания валит густой черный дым.
На месте пожара работают сотрудники МЧС, но данных в официальном канале ведомства пока нет, но информацию подтвердило агентство ТАСС.
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