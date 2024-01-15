С 2024 года с дохода в виде материальной выгоды снова будут удерживать НДФЛ, «Яндекс Лавка» запустила франшизу на дарксторы, спрос на ЦОД превышает предложения и другие новости 15 января.

Франшиза на дарксторы «Яндекс Лавки», эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии: главное 15 января