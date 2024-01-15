Франшиза на дарксторы «Яндекс Лавки», эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии: главное 15 января

Карина Пардаева
С 2024 года с дохода в виде материальной выгоды снова будут удерживать НДФЛ, «Яндекс Лавка» запустила франшизу на дарксторы, спрос на ЦОД превышает предложения и другие новости 15 января.
Франшиза на дарксторы «Яндекс Лавки», эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии: главное 15 январяКарина Пардаева
Инвестиции
- С 2024 года с дохода в виде материальной выгоды снова будут удерживать НДФЛ. Ранее действовали льготы, если инвестор покупал бумагу с дисконтом более 20% от рыночной цены.
- Инвесторы начали отказываться от исков к бельгийскому депозитарию Euroclear после начала выплат по указу президента от сентября 2023 года, который установил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям, пишут «Ведомости».
Бизнес
- «Яндекс Лавка» в городах присутствия запустила франчайзинговую программу на дарксторы. Такие проекты были у крупных маркетплейсов и некоторых офлайн-ритейлеров.
- С 15 января в России стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии. Он продлится до 28 февраля 2025 года.
Сервисы и технологии
- Стоимость размещения данных и аренды стоек в коммерческих центрах обработки данных (ЦОД) в Москве и Санкт-Петербурге за год выросла на 2% и 13% соответственно, пишет «Ъ».
Транспорт
- В 2023 году на российский автомобильный рынок официально вышли 19 новых китайских марок: Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising и Venucia, пишет «Прайм».
- Минэкономики, Минтранс и «Автодор» обсуждают возможность продолжения проводившегося в прошлом году эксперимента по бесплатному проезду электромобилей по платным трассам, передает «Коммерсантъ».
Фото на обложке: Unsplash
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