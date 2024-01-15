ЦБ указал на риски новой практики банков по ограничению льготной ипотеки

В ЦБ указали на риски, которыми может сопровождаться практика российских банков по ограничению выдачи льготной ипотеки. Ранее крупные кредитные организации сообщили о планах выдавать ипотеку по госпрограммам только при условии покупки жилья у их партнеров.
В Центробанке считают, что комиссия, которую банки берут с девелоперов-партнеров, может быть переложена на стоимость жилья. Там указали, что подобный подход противоречи основным принципам конкуренции и повышает сегментированность ипотечного кредитования.
«Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков», — говорится в комментарии ЦБ, который приводит РБК.
В январе Федеральная антимонопольная служба получила несколько жалоб на российские банки в связи с их намерениями ввести комиссию для застройщиков. Ее девелоперы платят банкам за то, что клиенты могут взять ипотеку на покупку жилья только у компаний-партнеров финансовой организации. Сама комиссия позволяет снизить процентную ставку.
Новый подход стали осваивать ВТБ, «Альфа Банк, «Открытие», Сбербанк и «Промсвязьбанк».
Центробанк намерен следить за корректностью оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов. Также регулятор обратился в госкорпорацию «Дом.РФ» с предложением пересмотреть лимиты на выдачу кредитов с господдержкой.
С 1 марта начнут действовать обновленные более строгие требования к выдаче ипотеки. Надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам будут увеличены.
Фото на обложке: Unsplash
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