ЦБ указал на риски новой практики банков по ограничению льготной ипотеки

В ЦБ указали на риски, которыми может сопровождаться практика российских банков по ограничению выдачи льготной ипотеки. Ранее крупные кредитные организации сообщили о планах выдавать ипотеку по госпрограммам только при условии покупки жилья у их партнеров.

В Центробанке считают, что комиссия, которую банки берут с девелоперов-партнеров, может быть переложена на стоимость жилья. Там указали, что подобный подход противоречи основным принципам конкуренции и повышает сегментированность ипотечного кредитования.

«Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков», — говорится в комментарии ЦБ, который приводит РБК.

В январе Федеральная антимонопольная служба получила несколько жалоб на российские банки в связи с их намерениями ввести комиссию для застройщиков. Ее девелоперы платят банкам за то, что клиенты могут взять ипотеку на покупку жилья только у компаний-партнеров финансовой организации. Сама комиссия позволяет снизить процентную ставку.

Новый подход стали осваивать ВТБ, «Альфа Банк, «Открытие», Сбербанк и «Промсвязьбанк».

Центробанк намерен следить за корректностью оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов. Также регулятор обратился в госкорпорацию «Дом.РФ» с предложением пересмотреть лимиты на выдачу кредитов с господдержкой.

С 1 марта начнут действовать обновленные более строгие требования к выдаче ипотеки. Надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам будут увеличены.

Фото на обложке: Unsplash