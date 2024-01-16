Текила в Подмосковье, законопроект об уголовной ответственности за утечки предложили доработать: главное 16 января

Карина Пардаева
Luding Group будет выпускать текилу в Подмосковье, бизнес предложил доработать законопроект об уголовной ответственности за утечки и другие события 16 января.
Текила в Подмосковье, законопроект об уголовной ответственности за утечки предложили доработать: главное 16 январяКарина Пардаева
Бизнес
- Дистрибьютор алкоголя Luding Group будет выпускать текилу под брендами Don Chiku и La Pavesa в Подмосковье.
- Бизнес предложил доработать законопроект об уголовной ответственности за утечки. По мнению экспертов, поправки в УК позволяют привлечь к уголовной ответственности владельца любого сайта или ИИ-разработчика.
- В 2023 году самозанятые в России заработали 1,4 трлн рублей. Это на 48% больше, чем годом ранее. Средний чек по их услугам составил 1882 рублей.
- Число иностранных директоров в российских компаниях сократилось в три раза за два года, говорится в исследовании КФР и НОКС.
Сервисы и технологии
- Telegram обновился до версии 10.6. Среди основных нововведений — голосовые можно поставить на паузу во время записи, одноразовые голосовые и видеосообщения.
Транспорт
- Авиакомпания S7 Airlines на 13-15% сократит московский штат. Решение объясняют изменением маршрутной сети и сокращением полетов из столицы.
Фото на обложке: Unsplash
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