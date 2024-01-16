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Текила в Подмосковье, законопроект об уголовной ответственности за утечки предложили доработать: главное 16 января

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Luding Group будет выпускать текилу в Подмосковье, бизнес предложил доработать законопроект об уголовной ответственности за утечки и другие события 16 января.

Текила в Подмосковье, законопроект об уголовной ответственности за утечки предложили доработать: главное 16 января

Бизнес

  • Дистрибьютор алкоголя Luding Group будет выпускать текилу под брендами Don Chiku и La Pavesa в Подмосковье. 
  • Бизнес предложил доработать законопроект об уголовной ответственности за утечки. По мнению экспертов, поправки в УК позволяют привлечь к уголовной ответственности владельца любого сайта или ИИ-разработчика.
  • В 2023 году самозанятые в России заработали 1,4 трлн рублей. Это на 48% больше, чем годом ранее. Средний чек по их услугам составил 1882 рублей.
  • Число иностранных директоров в российских компаниях сократилось в три раза за два года, говорится в исследовании КФР и НОКС.

Сервисы и технологии

  • Telegram обновился до версии 10.6. Среди основных нововведений — голосовые можно поставить на паузу во время записи, одноразовые голосовые и видеосообщения.

Транспорт

  • Авиакомпания S7 Airlines на 13-15% сократит московский штат. Решение объясняют изменением маршрутной сети и сокращением полетов из столицы.

Фото на обложке: Unsplash

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