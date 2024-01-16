Tinder с февраля 2024 года прекратит работу в Беларуси

Компания Match Group — материнская структура сервисов для знакомств Tinder, Hinge, PlentyOfFish, Match и других — прекратит работу в Беларуси с середины февраля 2024 года. О причинах ухода не сообщается.

С 15 февраля белорусы не смогут на территории страны зайти в аккаунт, сделать внутренние покупки. Купленные «суперлайки» и «бусты» компания посоветовала потратить до даты отключения.

Подписки с автоматическим продлением отменят. Пользователи могут подать заявку на возврат денег за предоплаченные тарифы и нерастраченные расходуемые покупки.

В конце мая 2023 года сервис знакомств Tinder начал уведомлять пользователей из России о прекращении работы в стране с 30 июня. После этого российские дейтинг-приложения получили значительный приток аудитории. Количество пользователей некоторых выросло на 20% и более.

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