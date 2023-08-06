Замена Tinder: в июле выросла аудитория российских сервисов знакомств

На фоне ухода Tinder из России местные сервисы знакомств получили значительный приток аудитории. Количество пользователей некоторых приложений выросло на 20% и более.

Как подсчитали для РБК в аналитической компании Mediascope, месячный охват пользователей старше 12 лет в мобильной и десктопной версиях в июле в сервисе «ДругВокруг» вырос на 14% по сравнению с июнем и составил 2,5 млн.

Число месячных пользователей в Mamba увеличилось на 16% (до 2,2 млн), в Tabor — на 23% (до 1,6 млн), в «Фотостране» — на 20% (до 1,2 млн). Наибольший относительный прирост получил dating-сервис Beboo — на 50%, до 1,1 млн.

Аудитория сервисов Loveplanet и «Знакомства@Mail.Ru» также выросла, но лишь на 7% (до 843 тысяч) и 8% (до 684 тысяч) соответственно.

В конце мая 2023 года сервис знакомств Tinder начал уведомлять пользователей из России о прекращении работы в стране с 30 июня. После начала украинских событий владелец приложения — компания Match Group — отключила для пользователей из РФ платные функции и прекратила рекламную активность.

После ухода Tinder приложение Mamba стало лидером по скачиваниям среди dating-сервисов. В июле россияне скачивали его 77,6 тысяч раз в неделю.

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