Mamba стала самым скачиваемым приложением после ухода зарубежных дейтинг-сервисов

Mamba лидирует по скачиваниям среди дейтинг-сервисов после ухода Tinder и Badoo. В июле 2023 года его скачивали 77,6 тыс. раз в неделю, или 27,5% от общего количества. Затем идут «ДругВокруг» — 23,9%, Tabor — 22,2%, «Мята» — 9,8% и Pure — 7,1%.

В данных не уточняется, скачал приложение новый пользователь или же установка была совершена повторно, пишут «Ведомости» со ссылкой Sensor Tower.

В среднем рост российских сервисов по скачиваниям год к году в среднем составил 20−30%. В настоящее время их ежемесячная аудитория составляет примерно 7 млн человек, еще около 3 млн пользуются сервисами на десктопах и мобильных версиях сайтов без установки приложений. В деньгах рынок просел почти в три раза с февраля 2022 года по июль 2023 года — со $417 тыс до $130 тыс. еженедельно.

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