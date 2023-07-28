Mamba стала самым скачиваемым приложением после ухода зарубежных дейтинг-сервисов

Mamba лидирует по скачиваниям среди дейтинг-сервисов после ухода Tinder и Badoo. В июле 2023 года его скачивали 77,6 тыс. раз в неделю, или 27,5% от общего количества. Затем идут «ДругВокруг» — 23,9%, Tabor — 22,2%, «Мята» — 9,8% и Pure — 7,1%.
В данных не уточняется, скачал приложение новый пользователь или же установка была совершена повторно, пишут «Ведомости» со ссылкой Sensor Tower.
В среднем рост российских сервисов по скачиваниям год к году в среднем составил 20−30%. В настоящее время их ежемесячная аудитория составляет примерно 7 млн человек, еще около 3 млн пользуются сервисами на десктопах и мобильных версиях сайтов без установки приложений. В деньгах рынок просел почти в три раза с февраля 2022 года по июль 2023 года — со $417 тыс до $130 тыс. еженедельно.
- В последние годы Mamba активно развивалась и расширяла свои границы. В 2020 году компания инвестировала $1 млн в выход на рынок Турции, а также вложила $1,3 млн в запуск нового дейтинг-приложения в Испании. Кроме того, Mamba активно инвестировала в социальную сеть для поколения Z — F3, что позволило привлечь дополнительную аудиторию.
- Компания также запустила совместный чат-бот для онлайн-знакомств с Viber, что позволило увеличить количество пользователей и улучшить пользовательский опыт. Внутри сервиса был запущен платный проект Mon Amour, что привело к увеличению выручки.
Фото на обложке: Studio Romantic /
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