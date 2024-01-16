В 2023 году «Яндекс» вложил в цифровую безопасность порядка 6 млрд рублей — это более чем в два раза превышает сумму, вложенную в 2022 году, сообщила компания.

«Яндекс» в 2023 году увеличил инвестиции в цифровую безопасность вдвое — до 6 млрд рублей