Обороты малого и среднего бизнеса в 2023 году выросли на четверть

Малый и средний бизнес (МСБ) в 2023 году нарастил обороты на 23% по сравнению с 2022 годом, говорится в исследовании аналитиков сервиса «МойСклад», с которым ознакомился RB.RU.

Драйвером роста по-прежнему выступает онлайн-торговля, преимущественно маркетплейсы — их выручка увеличилась на 28%, у традиционной розницы рост составил 13%.

Количество заказов в онлайне на одну компанию выросло на 12% в 2023 году, однако темпы роста снизились, а с октября и вовсе начали падать. Так, в октябре 2023 года заказов стало меньше на 5% по сравнению с октябрем 2022, в ноябре — на 23% меньше по сравнению с ноябрем, в декабре — на 28% меньше по сравнению с тем же месяцем 2022 года.

Традиционная розница показывает положительную динамику. Количество чеков на одну розничную компанию увеличилось в 2023 году на 11% год к году, при этом наблюдался стабильный рост месяц к месяцу. Средний чек вырос на 16% в 2023 году.

«2023 год был удачным для бизнеса, растущие доходы населения в регионах за счет ОПК и туризма стимулировали спрос, который весь год был стабильно высоким. Бизнес смог заменить товары, ушедшие из РФ, на полках российских магазинов появились новые бренды, к которым, как оказалось, открыт потребитель», — сообщил CEO «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

Представитель сервиса прогнозирует рост новых компаний МСБ в 2024 году, «если не будет каких-то кризисных ситуаций»

«Мой склад» для исследования оценил обороты, чеки и количество заказов 40 тыс. компаний–клиентов сервиса, торгующих в традиционной рознице и онлайн.

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