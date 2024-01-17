Немецкая OBI подала новый иск к российской сети, турецкие банки отказываются работать с РФ: главное 17 января

Карина Пардаева
Турецкие банки стали отказываться работать с РФ, в России возник дефицит препарата от повторного инфаркта «Эффиент» и другие события 17 января.
Немецкая OBI подала новый иск к российской сети, турецкие банки отказываются работать с РФ: главное 17 январяКарина Пардаева
Мир
- Турецкие банки начали отказываться работать с российскими кредитными организациями из-за опасений санкций.
Бизнес
- Для 60% российских работодателей главным преимуществом молодых сотрудников (18-25 лет) стали гибкость ума и креативность.
- Стремясь занять пустующие в торговых центрах площади за счет развлекательной составляющей, девелоперы и владельцы таких объектов стали чаще вкладываться в создание термальных комплексов, узнал «Коммерсантъ».
- В России возник дефицит препарата от повторного инфаркта «Эффиент» компании Eli Lilly. Поставки прекратились еще в сентябре 2023 года.
- Продажи игровых консолей в России в 2023 году в штуках увеличились более чем вдвое, сообщили «Ъ» ритейлеры и маркетплейсы.
- Немецкая OBI подала новый иск к одноименной российской сети. Сумма требований — 25 млн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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