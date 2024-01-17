Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Немецкая OBI подала новый иск к российской сети, турецкие банки отказываются работать с РФ: главное 17 января

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Турецкие банки стали отказываться работать с РФ, в России возник дефицит препарата от повторного инфаркта «Эффиент» и другие события 17 января.

Немецкая OBI подала новый иск к российской сети, турецкие банки отказываются работать с РФ: главное 17 января

Мир

  • Турецкие банки начали отказываться работать с российскими кредитными организациями из-за опасений санкций.

Бизнес

  • Для 60% российских работодателей главным преимуществом молодых сотрудников (18-25 лет) стали гибкость ума и креативность.
  • Стремясь занять пустующие в торговых центрах площади за счет развлекательной составляющей, девелоперы и владельцы таких объектов стали чаще вкладываться в создание термальных комплексов, узнал «Коммерсантъ».
  • В России возник дефицит препарата от повторного инфаркта «Эффиент» компании Eli Lilly. Поставки прекратились еще в сентябре 2023 года.
  • Продажи игровых консолей в России в 2023 году в штуках увеличились более чем вдвое, сообщили «Ъ» ритейлеры и маркетплейсы. 
  • Немецкая OBI подала новый иск к одноименной российской сети. Сумма требований — 25 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Турецкие банки отказываются от работы с РФ из-за давления США
  2. 2 В России возник дефицит препарата от повторного инфаркта «Эффиент»
  3. 3 Текила в Подмосковье, законопроект об уголовной ответственности за утечки предложили доработать: главное 16 января
  4. 4 Финляндия планирует запретить россиянам любые сделки с недвижимостью
  5. 5 Франшиза на дарксторы «Яндекс Лавки», эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии: главное 15 января

ВОЗМОЖНОСТИ

17 января 2024

Industry 4.0 Startup Battle

18 января 2024

eWorks

19 января 2024

Vietnam Expo 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ