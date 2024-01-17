Немецкая OBI подала иск к одноименной российской сети на 25 млн рублей

Немецкая OBI подала новый иск в Арбитражный суд Московской области к своим бывшим компаниям — ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад». Сумма требований — 25 млн рублей. Скорее всего, она намерена получить компенсацию за использование ее бренда, пишут «Ведомости».

OBI работает на российском рынке с 2003 года. В марте 2022 года штаб-квартира компании объявила о приостановке работы магазинов в России из-за военной спецоперации на Украине и решила продать бизнес местному инвестору. В конце апреля торговые точки OBI возобновили работу в России.

В августе стало известно, что владельцем контрольного пакета российского бизнеса OBI стал бизнесмен Йозеф Лиокумович. 27 гипермаркетов в России обошлись ему в 600 рублей.

В ноябре 2023 года OBI GmbH потребовала суд запретить бывшей российской «дочке» использовать ряд товарных знаков. В материалах дела не уточняется, о каких конкретно товарных знаках идет речь. При этом истец ходатайствовал об обеспечительных мерах.

По словам адвоката Forward Legal Евгения Зубкова, перспективы нового иска будут зависеть от решения суда по первому делу — суду предстоит установить сам факт незаконного использования товарного знака немецкой компании.

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