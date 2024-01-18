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Запасы машин на складах достигли максимума, россияне купили рекордный объем валюты: главное 18 января

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

В конце 2023 года россияне купили рекордный объем валюты, в рунете нашли DDoS-атаки продолжительностью почти в два года, запасы автомобилей на складах автодилеров достигли максимума и другие новости 18 января.

Запасы машин на складах достигли максимума, россияне купили рекордный объем валюты: главное 18 января

Финансы

  • Депутаты хотят запретить банкам начислять проценты за просрочку по кредитам умерших россиян.
  • В декабре 2023 года россияне купили долларов и евро на 179 млрд рублей. Это почти на 10% больше покупок в ноябре.

Бизнес

  • Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S24. Особенностью новинок стал встроенный искусственный интеллект Galaxy AI. 
  • Продажи готовых квартир в Москве достигли рекорда. Покупатели спешили приобрести жилье до изменения условия по ипотечным кредитам, узнали «Ведомости».

Технологии

  • В рунете нашли DDoS-атаки продолжительностью почти в два года. До февраля 2022 года таких долгих атак просто не существовало, пишут «Ведомости».

Транспорт

  • Запасы автомобилей на складах автодилеров достигли максимума с начала 2022 года, а число машин китайских брендов на них превысило двухмесячный объем продаж.

Фото на обложке: Unsplash

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