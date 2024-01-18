В конце 2023 года россияне купили рекордный объем валюты, в рунете нашли DDoS-атаки продолжительностью почти в два года, запасы автомобилей на складах автодилеров достигли максимума и другие новости 18 января.

Запасы машин на складах достигли максимума, россияне купили рекордный объем валюты: главное 18 января