Международная федерация киберспорта приостановила членство Федерации компьютерного спорта РФ, Reddit планирует выйти на IPO в марте 2024 года, Zerno Ventures увеличил долю владения в «Ешь Деревенское» и другие события 19 января.

IESF приостановила членство Федерации компьютерного спорта РФ, Reddit планирует выйти на IPO: главное 19 января