IESF приостановила членство Федерации компьютерного спорта РФ, Reddit планирует выйти на IPO: главное 19 января

Карина Пардаева
Международная федерация киберспорта приостановила членство Федерации компьютерного спорта РФ, Reddit планирует выйти на IPO в марте 2024 года, Zerno Ventures увеличил долю владения в «Ешь Деревенское» и другие события 19 января.
IESF приостановила членство Федерации компьютерного спорта РФ, Reddit планирует выйти на IPO: главное 19 январяКарина Пардаева
Мир
- Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство Федерации компьютерного спорта (ФКС) России. Российские игроки смогут продолжить выступать на турнирах в нейтральном статусе.
- Соцсеть Reddit планирует выйти на IPO в марте 2024 года. Компания планирует продать до 10% своих акций – в 2021 году ее оценили в $10 млрд.
- Акционеры казахстанского финтех и онлайн-банка Kaspi привлекли около $1 млрд в ходе IPO на американской бирже Nasdaq, пишет Bloomberg.
Бизнес
- Владельцем части активов сооснователя Qiwi Сергея Солонина стала управляющая компания «Солид Менеджмент». Официально связи между УК и Солониным нет.
- Российский импакт-венчурный фонд Zerno Ventures увеличил долю владения в онлайн-супермаркете «Ешь Деревенское» с 1,15% до 2,09%.
- В 2023 году российские геймеры потратили на компьютерные игры и внутриигровые товары 161 млрд рублей. Почти четверть всех трат прошла через посреднические сервисы.
Транспорт
- Автомобили Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Компания уже ищет сотрудников в городе.
Фото на обложке: Unsplash
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