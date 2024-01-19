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IESF приостановила членство Федерации компьютерного спорта РФ, Reddit планирует выйти на IPO: главное 19 января

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Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Международная федерация киберспорта приостановила членство Федерации компьютерного спорта РФ, Reddit планирует выйти на IPO в марте 2024 года,  Zerno Ventures увеличил долю владения в «Ешь Деревенское» и другие события 19 января.

IESF приостановила членство Федерации компьютерного спорта РФ, Reddit планирует выйти на IPO: главное 19 января

Мир

  • Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство Федерации компьютерного спорта (ФКС) России.  Российские игроки смогут продолжить выступать на турнирах в нейтральном статусе.
  • Соцсеть Reddit планирует выйти на IPO в марте 2024 года. Компания планирует продать до 10% своих акций – в 2021 году ее оценили в $10 млрд.
  • Акционеры казахстанского финтех и онлайн-банка Kaspi привлекли около $1 млрд в ходе IPO на американской бирже Nasdaq, пишет Bloomberg.

Бизнес

  • Владельцем части активов сооснователя Qiwi Сергея Солонина стала управляющая компания «Солид Менеджмент». Официально связи между УК и Солониным нет.
  • Российский импакт-венчурный фонд Zerno Ventures увеличил долю владения в онлайн-супермаркете «Ешь Деревенское» с 1,15% до 2,09%.
  • В 2023 году российские геймеры потратили на компьютерные игры и внутриигровые товары 161 млрд рублей. Почти четверть всех трат прошла через посреднические сервисы.

Транспорт

  • Автомобили Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Компания уже ищет сотрудников в городе. 

Фото на обложке: Unsplash

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