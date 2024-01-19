«Вкусвилл» впервые вышел в офлайн в ОАЭ

Продукты «Вкусвилла» начали продаваться в супермаркетах в ОАЭ. До этого товары российского ритейлера были доступны в стране только через сервис доставки.

Компания заключила новые партнерские соглашения, благодаря чему вышла в офлайн в ОАЭ. Товары российского бренда теперь доступны на полках супермаркетов Grandiose. Также их можно приобрести онлайн на маркетплейсах Deliveroo, NowNow, Careem и Wee. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

Grandiose — ритейлер в сегменте премиум. Сеть предлагает клиентам продукцию местных брендов, а также гастрономические и диетические товары со всего мира. Теперь на полках в 10 супермаркетах Grandiose в Дубае и Абу-Даби появилось предложение от «Вкусвилла».

В начале прошлого года ритейлер запустил продажи товаров в Дубае в партнерстве с сервисом экспресс-доставки YallaMarket от российских основателей. За последний год команда «Вкусвилла» расширила доступность в ОАЭ. Теперь товары представлены в агрегаторах, пользователями которых преимущественно являются местные жители.

Сегодня в ОАЭ можно выбрать товары «Вкусвилла» из 67 позиций в различных категориях от детского питания до консервов.

По словам лидера экспортного направления «Вкусвилл» Виктории Пинчук, компания видит перспективы на местном рынке в категории здорового питания. Сейчас команда ритейлера выстраивает коммуникацию с местной аудиторией.

«При выходе на международные рынки на первом этапе важно заручиться поддержкой местных партнеров, выстроить эффективные коммуникации с каналами сбыта и вместе тестировать различные гипотезы. С этим мы успешно справились», — сказала Пинчук.

Ранее летом «Вкусвилл» запустил доставку продуктов в Казахстане.

В ноябре 2022 года ритейлер начал осваивать китайский рынок, чуть позже «Вкусвилл» запустил доставку в странах ближнего зарубежья — Казахстане, Беларуси, Киргизии, Армении и Таджикистане.

Фото на обложке: Пресс-служба «Вкусвилла»