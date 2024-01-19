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ВШЭ начнет выдавать NFT-дипломы

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

НИУ ВШЭ вместе с соцсетью «ВКонтакте» запускает пилотный проект по выдаче NFT-дипломов. Об этом рассказали в пресс-службе ВШЭ.

ВШЭ начнет выдавать NFT-дипломы

Документ будет выполнен в виде цифрового изображения с запрограммированными метаданными о выпускнике. Также в нем будет указана программа, которую проходил отучившийся и год окончания обучения.

Первые NFT-дипломы выдадут выпускникам 38 программ ДПО факультета права 2019–2023 годов. Такие документы защищены от подделки, а блокчейн-технология обеспечивает целостность диплома и исключает возможность вносить изменения.

По словам заместителя первого проректора НИУ ВШЭ Галины Можаевой, получение диплома в формате NFT увеличивает шансы на успешную карьеру, поскольку могут привлечь работодателей.

«Проект также важен в целом для системы ДПО нашего университета, которая уверенно развивает цифровые сервисы, а с января 2024 года переходит на новую цифровую платформу, где в дальнейшем появится возможность интегрировать сервис по получению NFT-дипломов в личный кабинет слушателей программ ДПО на образовательном маркетплейсе НИУ ВШЭ», — сказала Можаева.

Ранее «ВКонтакте» в рамках сотрудничества с ИТМО предоставила своим пользователям возможность подтвердить образование при помощи NFT-диплома. Также в России протестируют выпуск NFT на предметы искусства. Такой проект был запущен «Интерросом» Владимира Потанина и Эрмитажем.

Фото на обложке: Fauzi Muda / Shutterstock

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