В России протестируют выпуск NFT на предметы искусства

«Интеррос» Владимира Потанина совместно с Эрмитажем запускает проект по выпуску NFT на предметы искусства, говорится в совместном пресс-релизе музея, «Интерроса» и компании «Атомайз» . Проект представили на Восточном экономическом форуме.

Компания инициирует создание и выпуск ЦФА (цифровые финансовые активы) в формате NFT, в них будет отражен процесс реставрации предметов искусства. Средства от их реализации направят на реставрацию новых произведений из коллекции Эрмитажа.

Первыми объектами, на основе которых выпустили ЦФА, стали фрески мастерской и школы Рафаэля из собрания Эрмитажа «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис», а также «Венера, вынимающая занозу».

Проект называется «Цифровое искусство», его партнерами стали токенизационная платформа «Атомайз» и «Росбанк». «Атомайз» займется размещением и оборотом созданных продуктов, а на ресурсах «Росбанка» будет осуществляться идентификация пользователей.

По словам директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, проект позволит зафиксировать промежуточные состояния фресок. Они появляются только на этапах реставрации, а затем исчезают.

Он уточнил, что в процессе работ с указанными фресками обнаружилось, что ранее росписи переделывали под вкусы предшествующих эпох. Таким образом, поздние записи скрывали фрески учеников Рафаэля.

«В этом и смысл NFT — сделать уникальное, чего не было и уже не будет», — заключил Пиотровский.

«Цифровое искусство» — первый отечественный NFT проектом без участия иностранных блокчейн-платформ и криптобирж.

Ранее Эрмитаж сотрудничал с зарубежными площадками в сфере реализации NFT продуктов. В 2021 году музей провел аукцион на Binance, где продавал NFT-работы с цифровыми копиями Леонардо да Винчи, Винсента Ван Гога, Василия Кандинского и Клода Моне.

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