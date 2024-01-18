В «Сбере» назвали последствия более строгих правил выдачи льготной ипотеки

Без субсидирования от девелоперов среднемесячные выдачи льготной ипотеки сократились бы на 82%, подсчитали в Сбербанке. При этом даже при условии сохранения субсидий снижение выдач в первом полугодии 2024 года может составить почти на 40%. Об этом заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Артем Герасимович.

В конце прошлого года в ФАС начали поступать жалобы на крупные российские банки о введении комиссии для девелоперов. Так, кредитор выдает займ на покупку жилья только у партнеров банка (которых платит комиссию). Эту практику кредитные организации стали применять после ужесточения механизма выдачи льготной ипотеки.

Как отметил Герасимович, без субсидирования среднемесячные выдачи могли бы сократиться с 495 млрд во втором полугодии прошлого года до 87 млрд рублей в первом полугодии текущего года. При сохранении субсидирования падения также избежать не удастся, однако оно составит 37%, до 313 млрд рублей.

«Банк — это экономический субъект, целью которого является прибыль, мы должны соблюдать определенную норму рентабельности и должны работать в плюс. Поэтому нерентабельные выдачи с отрицательной доходностью мы для себя не рассматриваем», — отметил Герасимович, его цитирует Forbes.

Он добавил, что в сложившихся условиях в компании видят два варианта: либо готовитсья к падению на 80% на рынке господдержки, либо задействовать «какой-то инструмент компенсирующий».

Похожее мнение накануне выразил зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков. По его словам, с конца декабря рентабельность банка по всем госпрограммам стала отрицательной.

В банке считают, что в этой ситуации предстоит выбирать между договоренностями с аккредитованными застройщиками и отказом от льготной ипотеки как таковой.

Герасимович, в свою очередь, сообщил, что маржа банков при выдаче льготной ипотеки снизилась на 1,8 процентных пункта: с 0,6% в начале прошлого года до минус 1,2% в конце.

В ЦБ ранее раскритиковали новую схему банков по работе с застройщиками. Взыскание комиссии и предложение клиентом кредита на покупку недвижимости только у партнеров банка наносит риски принципам конкуренции, считает регулятор.

Герасимович же указывает, что благодаря новому подхожу маржа в январе по льготной ипотеке вырастет до 1,2%.

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