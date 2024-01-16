В ВТБ раскритиковали меры властей по «охлаждению» рынка ипотечного кредитования

В ВТБ указали на негативное влияние на работу финансовых организаций более жестких требований правительства по выдаче льготной ипотеки. После принятых мер, разработанных ранее Минфином, программы стали невыгодны для банков.

Ранее в декабре Министерство финансов разработало перечень мер, призванных снизить риски перегрева на рынке жилищного кредитования. К таким мерам относятся повышение первоначального взноса до 30%, сокращение субсидий на 0,5 п.п. по всем госпрограммам, снижение минимального размера кредита для Москвы, Петербурга, Ленобласти и МО с 12 млн рублей до 6 млн рублей (как в других регионах). Новые правила вступили в силу 23 декабря.

«В условиях сокращения правительством субсидии на 0,5 п.п. по всем госпрограммам с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки де-факто стали для банков убыточными. Наша рентабельность по ним в последние месяцы и так была около нуля, а с 23 декабря стала отрицательной. У других крупных игроков ситуация аналогичная», — отметил председателя правления ВТБ Георгий Горшков, его цитирует ТАСС.

В ВТБ призывают вернуть 1 п.п. в субсидии, что сделает рынок более предсказуемым, отмечает Горшков. Также кредитная организация предлагает сделать ипотеку с государственной поддержкой более доступной для «социальных категорий населения».

Горшков подчеркнул, что в созданных условиях российские банки стоят перед выбором: либо отказаться от льготной ипотеки вовсе, либо договориться с аккредитованными застройщиками.

«ВТБ сотрудничает с абсолютным большинством застройщиков России. Наши партнеры — это тысячи компаний по всей стране, в том числе - крупнейшие застройщики. Подавляющая их часть заявила о готовности работать по новым условиям, со всеми компаниями мы находимся в постоянном контакте. Главное, что мы сохраняем для заемщиков широкий выбор объектов недвижимости», — сказал председатель правления.

Ранее в конце декабря в ФАС начали поступать жалобы на крупные российские банки о введении комиссии для девелоперов. Так, кредитор выдает займ на покупку жилья только у партнетов банка (которых платит комиссию).

Накануне Центробанк раскритиковал новые методы кредитных организаций по сбору комиссии, указав на риски для конкуренции. Регулятор выразил опасения, что застройщики перенесут комиссию на стоимость жилья.

Горшков, в свою очередь, отметил, что в банке понимают желание ЦБ «охладить» рынок кредитования, включая ипотечный.

«Однако все изменения должны быть более плавными и предсказуемыми для участников. Этих целей можно добиться другими инструментами регулирования госпрограмм», — заключил председатель правления ВТБ.

Фото на обложке: Unsplash