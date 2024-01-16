Совет директоров Fix Price одобрил выплату промежуточных дивидендов

Совет директоров Fix Price Group одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы. Их размер составит 8,4 млрд рублей. Об этом ритейлер сообщил на своем сайте.

«Совет директоров одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в совокупном размере 8,4 млрд рублей или 9,84 рубля на ГДР/акцию (общая сумма с учетом применимых налогов и сборов)», — говорится в объявлении компании.

Там также пояснили, что сумма определена, исходя из разрешения на выплату дивидендов ООО «Бэст Прайс», «дочке» Fix Price Group PLC.

Дата закрытия реестра — 26 января. Ожидается, что дивиденды выплатят в течение двух месяцев после закрытия реестра.

Ранее правительственная комиссия разрешила Fix Price Group вывести 9,8 млрд рублей на кипрское юридическое лицо для выплаты дивидендов за 2022 год.

Осенью прошлого года Fix Price решила провести редомициляцию и «переехать» с Кипра в Казахстан. Также в 2023 году сооснователь компании Артем Хачатрян продал всю свою долю и вышел из состава совета директоров.

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