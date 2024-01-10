Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Правкомиссия разрешила Fix Price вывести почти 10 млрд рублей для выплаты дивидендов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Правительственная комиссия одобрила для Fix Price Group выведение 9,8 млрд рублей на кипрское юридическое лицо, чтобы компания могла выплатить дивиденды за 2022 год. Об этом говорится в сообщении ритейлера. На фоне этой новости глобальные депозитарные расписки (ГДР) компании дорожали на Московской бирже на 5,2% (до 322 рублей за штуку).

Правкомиссия разрешила Fix Price вывести почти 10 млрд рублей для выплаты дивидендов

Разрешение выдано ООО «Бэст Прайс», дочерней структуре Fix Price в России. Решение правкомиссии сопровождается рядом требований и условий к компании, включающим достижение KPI.

«Fix Price прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов своим акционерам с учетом действующей регуляторной среды, прилагая необходимые усилия для выполнения установленных КПЭ и других требований Подкомиссии», — говорится в сообщении ритейлера.

В пресс-службе добавили, что о порядке и сроках возможной выплаты будет сообщаться дополнительно.

  • Ранее Fix Price Group выплачивала дивиденды в 2021 году — за первое полугодие. Тогда их размер составил 11,5 рубля за расписку или акцию.
  • В феврале 2022 года совет директоров одобрил выплату дивидендов по итогам 2021 года в размере 5,8 млрд рублей (6,8 рубля за бумагу). Но уже весной того же года выплата была отложена на 12 месяцев. А в сентябре 2022 года компания вовсе приостановила действие дивидендной политики.
  • Осенью текущего года Fix Price решила сменить юрисдикцию с кипрской на казахстанскую. А под конец года, в декабре, стало известно, что сооснователь ритейлера Артем Хачатрян продал свою 35%-ую долю в компании за $1 млрд и вышел из совета директоров. 

Фото на обложке: darksoul72 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Минэкономики предложило разрешить привлекать в инвестиционные товарищества физических лиц
  2. 2 Казахстан отменяет bed tax, банки ограничат выдачу льготной ипотеки
  3. 3 Красная икра дешевеет, а яйца дорожают: во сколько обойдется новогодний стол в 2023 году
  4. 4 Повышенные взносы и новые отчёты: с чем столкнутся предприниматели в 2024 году
  5. 5 Как сделать так, чтобы банк одобрил кредит
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

12 января 2024

S3E

14 января 2024

Технокубок

15 января 2024

Знай наших

Все ВОЗМОЖНОСТИ