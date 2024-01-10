Правительственная комиссия одобрила для Fix Price Group выведение 9,8 млрд рублей на кипрское юридическое лицо, чтобы компания могла выплатить дивиденды за 2022 год. Об этом говорится в сообщении ритейлера. На фоне этой новости глобальные депозитарные расписки (ГДР) компании дорожали на Московской бирже на 5,2% (до 322 рублей за штуку).

Правкомиссия разрешила Fix Price вывести почти 10 млрд рублей для выплаты дивидендов