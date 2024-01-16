Эксперты выяснили, как стресс влияет на потребительское поведение россиян

Повышенный уровень стресса побуждает россиян на 17% чаще ходить по магазинам и совершать различные покупки. Также в период повышенной напряженности растет средний чек покупок. К таким выводам пришли эксперты РОМИР и биотех-лаборатории Neiry в результате совместного исследования.

Исследование проводилось по методике классической социологии, а также с использованием технологических решений Neiry. Эксперты отслеживали основные физиологические сигналы респондентов — ЭЭГ, ФПГ, движение головы.

Исследователи разделили респондентов на две возрастные категории: 18—29 лет с доходом более 150 тыс. рублей на члена семьи и 30—50 лет с доходом более 200 тыс. рублей. Всего эксперты проанализировали свыше 1 тыс. метрик, дающих сведения о повседневной жизни и предпочтениях человека.

В результате работы специалисты установили корреляцию между физиологическими параметрами человека и его потребительским поведением при нейтральном и повышенном уровне стресса.

Что показало исследование

В первой категории — с респондентами от 18 до 29 лет — участники в момент повышенного напряжения на 7% чаще совершали походы в магазины. При этом респонденты из данной группы были склонны тратить меньше, чем обычно: средний чек сократился на 13%.

Во второй категории с более взрослыми участниками исследования частота походов в магазины во время стресса выросла на 17%. Однако в отличие от первой группы респонденты не только не сократили средний чек, но даже незначительно увеличили его — на 2%.

По словам исполнительного директора РОМИР Инны Караевой, шопинг является средством для снятия стресса в большей степени среди людей старшей возрастной группы.

«По всей видимости, молодежь предпочитает снимать стресс другими способами, шопинг в этом случае не является приоритетным», — пояснила Инна Караева.

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