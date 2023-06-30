Половина отцов в России выразила готовность уйти в декретный отпуск — опрос

Половина отцов в России выразила готовность уйти в отпуск по уходу за ребенком, показал опрос. Только треть респондентов считают, что это «женское» дело – большинство из тех мужчин, кто не готов уходить в декрет, объясняют свое решение экономическими соображениями.

45% отцов в России готовы уйти в декретный отпуск. Об этом говорится в результатах опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Каждый второй мужчина-родитель, у которого уже есть как минимум один ребенок, выразил готовность взять декретный отпуск в случае рождения еще одного ребенка.

51% опрошенных мужчин к уходу в декрет не готовы – большинство их них объясняют это экономическими соображениями. Каждый третий считает, что уход за ребенком – это «женское дело», примерно столько же признались, что не смогут обеспечить ребенку должный уход.

«Ромир» провел опрос в мае-июне текущего года среди более одной тысячи родителей из всех регионов России.

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