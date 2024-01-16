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В России может появиться база геолокации IP-адресов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России может появиться база геолокации IP-адресов. С соответствующей инициативой, которая проходит общественные обсуждения, выступил Роскомнадзор из-за усиления DDoS-атак. База будет регулярно обновляться.

В России может появиться база геолокации IP-адресов

Роскомнадзор выступил с инициативой создания баз геолокации IP-адресов. Приказ ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Ее создание позволит привести цифровую границу государства в соответствие с физическими границами Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке к документу. 

Решение о создании базы обусловлено усилением DDoS-атак и увеличением их количества. По данным Роскомнадзора, большинство таких атак приходятся на государственные и социально значимые ресурсы и идут из-за рубежа.

Фото на обложке: frantic00 / Shutterstock

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