S7 Airlines сократит до 15% штата в Москве

Авиакомпания S7 Airlines на 13-15% сократит московский штат. Решение объясняют изменением маршрутной сети и сокращением полетов из столицы, пишет РИА Новости.
«Аэрофлот» и «Победа» готовы трудоустроить уволенных бортпроводников S7. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
В октябре 2023 года S7 Airlines решила сократить число рейсов на 10–15% по сравнению с 2022 годом из-за трудностей «с плановым техобслуживанием самолетов» Airbus A320/A321neo.
В декабре компания сообщила, что сократит полетную программу по ряду направлений из-за сезонного перераспределения самолетов и оптимизации расписания
- В июне 2022 года S7 Group заморозила проект лоукостера Citrus. В конце марта стало известно, что запуск Citrus откладывается на неопределенный срок. Причина — та же, что и для заморозки проекта сейчас: проблемы с поставками судов Airbus A320neo, на которых и должна была летать компания.
Фото на обложке: S7 Airlines
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