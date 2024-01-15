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В России стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С 15 января в России стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии. Он продлится до 28 февраля 2025 года.

В России стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

В списке — средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, дезодоранты, мыло и моющие средства. Эксперимент не повлияет на стоимость продукции, передает «Прайм».

Производители могут бесплатно и добровольно поучаствовать в эксперименте. Коды маркировки и оборудование они получат безвозмездно.

Оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) со ссылкой на данные Высшей школы экономики сообщил, что доля нелегального оборота косметики и бытовой химии достигает 16%.

  • В 2023 году спрос на российскую косметику вырос почти в два раза за год. Из российских были популярны некоторые производители косметики в эконом-сегменте: Natura Siberica, Vivienne Sabo, Mixit, Divage, Eva Mosaic, Levrana и другие. 

Фото на обложке: B Brown / Shutterstock

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