Владелец брендов «Пантенол» и «Новый жемчуг» купит производителя прокладок Ola

Федеральная антимонопольная служба одобрила для «Невской косметики» покупку 100% голосующих акций Hygienic и Oltex и 95,74468% акций в «Мосмек Инвест». Об этом говорится в сообщении ФАС.
Hygienic выпускает средства женской гигиены под брендами Silk, Ola!, TerezaMed, Versia, MillyTilly. Oltex поставляет прокладки и пеленки. «Мосмек Инвест» специализируется на аренде и управлении нежилой недвижимости.
«ФАС согласовала ходатайства АО «Невская Косметика» о приобретении:
- 100% голосующих акций АО «Хайдженик» и АО «Олтекс С.А.»;
- 95,74468% в уставном капитале ООО «Мосмек Инвест», — отмечается в сообщении службы.
Там разъясняется, что ФАС не обнаружила признаков, что данная сделка могла бы привести к ограничению конкуренции на рынке.
«Невская косметика» выпускает продукцию под брендами «Новый жемчуг», «Пантенол», «Ушастый нянь» и другие.
Фото на обложке: Sergey Zaykov /
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