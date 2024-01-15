Инвесторы будут платить налог на материальную выгоду с 2024 года

С 2024 года с дохода в виде материальной выгоды снова будут удерживать НДФЛ. Ранее действовали льготы, если инвестор покупал бумагу с дисконтом более 20% от рыночной цены, узнали «Ведомости».
Материальная выгода определяется как разница между рыночной стоимостью ценной бумаги и реальной ценой покупки – факт продажи значения не имеет, объясняет партнер Б1 Ксения Павлова.
Бумага куплена за 80 рублей при рыночной стоимости в 100 рублей, материальная выгода будет определяться как разница между этими показателями, умноженная на 13%. В бюджет государства предстоит заплатить 2,6 рублей.
Цена покупки будет определяться на день подписания договора купли-продажи ценных бумаг, отмечает глава департамента налогового консультирования «Юстикома» Ирина Ислентьева со ссылкой на письмо Минфина от 2019 года.
Налог начнут списывать с материальной выгоды от покупки ценных бумаг, купленных в 2024 году, сказал партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек.
НДФЛ придется уплатить и инвесторам, которые купили активы по цене ниже рыночной в прошлом году, но рассчитались за них лишь в этом. По словам юриста, для таких сделок налог будет списан вне зависимости от того, переведены бумаги в российский контур или нет.
Фото на обложке: Alex from the Rock /
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