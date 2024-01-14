Tesla потеряла почти $100 млрд капитализации в первые две недели 2024 года

Акции производителя электрокаров Tesla демонстрируют худший старт года за все время. За две недели с начала 2024-го компания потеряла $94 млрд своей стоимости.

На падение капитализации Tesla обратил внимание Bloomberg. Агентство отмечает, что в процентном соотношении падение акций Tesla на 12% крупнейшее с 2016 года, когда за первые девять торговых дней года бумаги потеряли в стоимости 14%.

После закрытия биржи на этой неделе стоимость ценных бумаг Tesla на Nasdaq составляет менее $219, хотя в начале января акции компании оценивались в $250.

Собеседник агентства заявил, что главное беспокойство инвесторов производителя электрокаров связано со стагнацией роста компании. Bloomberg пишет, что шансы Tesla на перелом негативного тренда «не выглядят хорошими».

«Мы переживаем циклический спад рынка электромобилей, но динамика конкуренции лишь усугубляет циклическое давление», — сообщила директор по инвестициям Spear Invest Ивана Делевска.

В декабре сообщалось, что китайский концерн BYD может обойти Tesla по общемировым продажам электромобилей уже в текущем квартале.

Еще одна проблема американской компании — перебои в цепочках поставок на фоне проблем с безопасностью судоходства в Красном море, из-за чего Tesla приостановит производство на заводе в Берлине.

Результатом падения стоимости Tesla стало уменьшение состояния главы компании Илона Маска. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года богатейший бизнесмен мира потерял $23 млрд. Теперь его капитал оценивается в $206 млрд.

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