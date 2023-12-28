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Китайская BYD может обогнать Tesla по общемировым продажам электромобилей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Tesla может уступить первенство по общемировым продажам электромобилей. Китайский концерн BYD может обойти компанию Илона Маска уже в текущем квартале, прогнозирует Bloomberg.

Китайская BYD может обогнать Tesla по общемировым продажам электромобилей

Китайский концерн BYD может занять лидерство по общемировым продажам электромобилей. Прогноз, в котором говорится о том, что это может случиться уже в текущем квартале, опубликовал Bloomberg.

На данный момент первое место по продажам электромобилей в мире занимает Tesla Илона Маска. Пока она опережает BYD по ключевым финансовым показателям, но уже в 2024 году ситуация может измениться, полагают опрошенные агентством аналитики – доходы Tesla составила $114 млрд против $112 млрд у BYD.

Одним из ключевых преимуществ BYD является собственное производство аккумуляторов для электромобилей. Выход китайского концерна в мировые лидеры по продажам электрокаров станет переломным для рынка моментом и подтверждением растущего влияния Китая в автомобильной промышленности, отмечает агентство.

Фото на обложке: THINK A / Shutterstock

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