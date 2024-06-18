Пекин собирается пересадить весь мир на китайские EV

Ограничения, утвержденные США и Евросоюзом, вынуждают китайских игроков заострить внимание на других странах, в том числе Мексике, Индонезии и Бразилии — шестом по величине авторынке мира. Как Китай добивается господства в важнейших развивающихся экономиках мира — читайте в материале.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в этом году в Китае будет продано 10,1 млн электромобилей, в Европе — 3,4 млн, в США — 1,7, в остальных странах мира — менее 1,5 млн.

МЭА прогнозирует, что в 2030 году мировой автопарк электрокаров вырастет в 8 раз и составит около 240 млн. Это подразумевает, что в 2025 году в мире будет продано 20 млн электромобилей, а в 2030-м — 40 млн, что составит 30% от общих продаж авто. Скорее всего, этот рост преимущественно обеспечат новые рынки.

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Символом глобального продвижения Китая и отступления Запада стала автомобильная фабрика в Бразилии. Шэньчжэньский конгломерат BYD занял старый завод Ford в Камасари, заброшенный американским производителем почти через 100 лет после того как Генри Форд впервые начал деятельность в Бразилии.

В рамках инвестиционного плана более чем на $1 млрд BYD намеревается начать производство гибридных и электромобилей в штате Баия, где также будут выпускать шасси для автобусов и грузовиков.

Помимо инвестиций в автопроизводство в Камасари, BYD также намеревается вкладывать в бразильские шахты лития — металла, необходимого для работы батарей EV.

Бразилия — шестой в мире по величине авторынок. В стране относительно медленно внедряется электрификация. Это отчасти объясняется широким использованием низкоуглеродного этанола, производящегося из сахарного тростника. Но признаки перемен уже есть. В прошлом году в Бразилии практически удвоились продажи электрокаров, страна обогнала Бельгию и стала крупнейшим экспортным направлением для китайских электромобилей.

В попытке стимулировать отечественную промышленность, бразильское правительство вводит растущие тарифы на импорт гибридов и электрокаров, которые к середине 2026 года достигнут 35%.

Новый завод в Бразилии — лишь часть масштабных китайских инвестиций в производство и цепочки поставок электрокаров в важнейших развивающихся экономиках по всему миру.

Только в 2023 году компании, зарегистрированные в Китае и Гонконге, инвестировали в Индонезию $13,9 млрд, большую часть из которых предположительно в металлургическую и горнодобывающую промышленность. На китайские предприятия приходится более 90% никелевых заводов в стране.

Получив доступ к ключевым ресурсам Индонезии, Китай стал первопроходцем в строительстве заводов по производству электромобилей — в этом году BYD заявил, что инвестирует $1,3 млрд в создание такого предприятия.

Глобальная экспансия производителей электрокаров рассматривается в Китае как часть более широкой стратегии Си Цзиньпина по укреплению политических и экономических связей с развивающимися странами — «Один пояс — один путь».

За последние годы объем китайского экспорта на развивающиеся рынки превысил таковой для развитых экономик. Это историческая перемена после десятилетий, когда рост Китая больше зависел от стран G7.

Экспансия китайской автопромышленности грозит поглотить долю нескольких автопроизводителей из разных стран. Это особенно беспокоит японские компании, занявшие сильную позицию в Юго-Восточной Азии.

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Высокопоставленный японский чиновник подчеркивает, что Пекин может продавать не только электрокары, но и критически необходимое сырье для батарей. «Это наибольший риск для Японии», — заявляет он.

Для некоторых стран приход китайской индустрии электрокаров создает новую напряженность с Вашингтоном, который не хочет уступать влияние Пекину.

В 2023 году официальные лица США неоднократно предупреждали, что примут меры, если Китай попытается решить проблему избыточных производственных мощностей выбросом товаров на международные рынки.

Особое беспокойство Вашингтона вызывает Мексика, у которой есть выход на американский рынок через Соглашение о свободной торговле США, Канады и Мексики (USMCA). Китайские компании, включая BYD, заявили, что намереваются построить заводы в стране, а несколько других конкурентов, включая MG и Chery, уже более года ведут переговоры с мексиканскими чиновниками.

Впрочем, местное правительство старается не выглядеть слишком «заигрывающим» с Китаем и в публичных заявлениях ясно выразило, что отдает приоритет отношениям с США: страны даже подписали меморандум о намерениях начать проверку инвестиций на предмет риска для национальной безопасности.

В Австралии мировая экспансия Китая также вызвала вопросы, поскольку высокотехнологичные автомобили собирают информацию о водителях и их окружении.

Резкий рост количества китайских электромобилей на дорогах (продажи BYD за предыдущий год увеличились в шесть раз) привел к жалобам на информационную и инфраструктурную безопасность.

Австралия первой из стран ввела запрет на использование китайской продукции в сетях 5G в 2018 году. Это привело к напряженным отношениям с Китаем на какое-то время.

Запрет Huawei и ZTE поддержала служба безопасности Австралии, заявившая, что использование продукции поставщиков «высокого риска» в телекоммуникационных сетях могло бы иметь последствия для информационной и инфраструктурной безопасности страны.

Сейчас в Австралии призывают провести проверку китайских EV. «Мы не позволили этим компаниям стать основой наших коммуникационной сети. Зачем позволять им делать это с транспортом?» — заявляет оппозиционный сенатор Джеймс Патерсон.

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