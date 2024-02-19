История BYD: как китайский производитель электрокаров обошел Tesla

В 2007 году над автомобилями BYD «смеялась вся отрасль». Теперь китайская компания обходит Tesla по мировым продажам электрокаров и налаживает производство по всему миру. BYD может даже сместить Volkswagen Group с позиции лидера рынка в Китае.

BYD, которая изначально производила аккумуляторы, решила попробовать силы в сфере автомобилей и в 2007 году показала новую модель на автосалоне в Гуанчжоу. Американских руководителей удивило, что автомобиль был неровно покрашен, а двери плохо установлены.

«Над ними смеялась вся отрасль», — говорит Майкл Данн, аналитик китайской автомобильной промышленности.

Но насмешки остались в прошлом. В конце 2023 года BYD обогнала Tesla по мировым продажам электромобилей. Компания строит сборочные линии в Бразилии, Венгрии, Узбекистане и на Таиланде, скоро они появятся также в Индонезии и Мексике. BYD стремительно наращивает экспорт в Европу, а в Китае готовится обойти лидера рынка — концерн Volkswagen Group, в состав которого входит Audi.

В течение последних двух лет продажи BYD, более 80% которых приходится на Китай, увеличивались примерно на миллион машин в год. Последним автопроизводителем, который добился таких годовых показателей на американском рынке, была General Motors. Это произошло в 1946 году после того, как G.M. приостанавливала продажи легковых автомобилей на четыре года из-за Второй мировой войны.

«Рост BYD отличается от всего, что происходило в индустрии в течение десятилетий», — говорит Мэтт Андерсон, куратор транспорта в Музее Генри Форда в Дирборне, штат Мичиган.

BYD базируется в Шэньчжэне, центре китайской электронной промышленности. Ни одна другая компания не получила такой выгоды от того, что Китай переориентировался на электрокары и бензиново-электрические гибриды. Вместе эти автомобили составляют 40% автомобильного рынка Китая, который является крупнейшим в мире. Ожидается, в следующем году этот показатель превысит 50%.

Как и большинство китайских автопроизводителей, BYD не продает автомобили в США — из-за пошлин, введенных во время президентства Трампа. В стране доступны только автобусы BYD.

BYD лидирует с точки зрения экспорта электрокаров из Китая и быстро строит крупнейшие в мире корабли для их перевозки. Первый из них, BYD Explorer No. 1, уже везет из Шэньчжэня 5 тыс. электромобилей и должен прибыть в Нидерланды к 21 февраля.

Успех Китая и BYD начинает привлекать повышенное внимание. В январе в ходе отчета о доходах CEO Tesla Илон Маск сказал, что если не установить торговые барьеры, китайские автопроизводители «уничтожат большинство компаний в мире».

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В Европе BYD и другие китайские автопроизводители добились быстрых успехов — это побудило Европейский Союз провести расследование в отношении субсидий правительства Китая и может привести к введению пошлин. Согласно годовым отчетам BYD, с 2008 по 2022 годы компания получила от правительства $2,6 млрд. Ей оказывали и другую помощь: например, таксопарки в родном городе BYD могут закупать электромобили только от BYD.

BYD отказалась от комментариев по поводу субсидий для NYT. В заявлении компании говорится, что ее новое судно BYD Explorer No. 1 «является важным шагом вперед для BYD, поскольку она выходит на международные рынки и вносит свой вклад в развитие глобальной индустрии автомобилей на новых источниках энергии».

Китай построил достаточно заводов, чтобы производить в два раза больше автомобилей, чем может купить его рынок. Это вызвало в стране войну цен, особенно между BYD и Tesla. Стоимость одной из новейших моделей BYD, субкомпактного электрокара Seagull, стартует менее чем с $11 тыс.

Сейчас из-за кризиса недвижимости и падения фондового рынка китайские потребители с осторожностью относятся к покупке автомобиля. Однако благодаря низким производственным затратам у BYD есть больше шансов пережить длительное замедление продаж и потрясения в отрасли, чем у большинства конкурентов.

Как создавалась BYD

Председатель BYD Ван Чуаньфу основал компанию в 1995 году. Изначально она изготавливала аккумуляторы для Motorola и других производителей бытовой электроники.

Ван получил образование в Центральном Южном университете в Чанше — элитном учебном заведении, которое известно своими исследованиями в области аккумуляторов. Однако будущий предприниматель мечтал о том, чтобы создавать автомобили.

В 2003 году BYD купила в Сиане завод, производивший машины с бензиновым двигателем. Поначалу компания испытывала трудности в этой области и даже имела репутацию производителя «драндулетов».

По мере роста китайского рынка увеличивались и продажи BYD. В 2008 году Уоррен Баффет приобрел за $230 млн около 10% акций компании — это дало ей не только денежные вливания, но и глобальный авторитет. В том же году Ван пообещал, что в течение двух лет начнет экспортировать электромобили в США.

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Однако в то время производить такие машины было дорого, и они имели ограниченный запас хода. Вану пришлось отказаться от планов по выходу на американский рынок. В интервью 2011 года он заявил, что автопроизводителям следует сосредоточиться на бензиново-электрических гибридах.

К 2012 году производство автомобилей в Китае догнало спрос. Покупатели становились все разборчивее, а международные компании предлагали более стильные модели. В результате упали как продажи автомобилей BYD, так и стоимость ее акций. Руководители отрасли и аналитики усомнились в том, что у BYD есть будущее.

Но Ван сделал две рискованные ставки — и они окупились. В 2016 году он нанял Вольфганга Эггера, дизайнера Audi, который привел еще сотни автомобильных инженеров со смелым вкусом. Они полностью переработали модели BYD.

Ван также придумал, как заменить стандартные химические вещества в перезаряжаемых литиевых батареях — никель, кобальт и марганец — на более дешевое железо и фосфат. Однако первые прототипы таких батарей приходилось заряжать даже после коротких поездок.

В 2020 году BYD представила батареи Blade, которые по большей части исправили эту проблему. В том же году Tesla начала продавать большое количество автомобилей в Китае, и страну охватил энтузиазм в отношении такого вида транспорта. BYD подготовилась к этому — у нее были недорогие аккумуляторы и новый дизайн от Эггера.

Tesla также стала оснащать свои бюджетные модели литий-железо-фосфатными батареями. BYD до сих пор продает в основном бюджетные автомобили с меньшим запасом хода, в то время как Tesla — более дорогие модели с большим запасом хода.

В прошлом году швейцарский банк UBS выяснил: производство электрического седана-хэтчбека BYD Seal обходится на 35% дешевле, чем Volkswagen ID.3 немного меньшего размера и аналогичного качества в Европе. Отчасти это достигнуто за счет более дешевых литий-железо-фосфатных батарей.

BYD изготавливает три четверти деталей Seal. Как и в Tesla, в каждом автомобиле BYD используется лишь несколько электронных систем. В то же время VW передает на аутсорсинг производство почти двух третей компонентов. У BYD также меньше затраты на рабочую силу в Китае, хотя и они растут, поскольку заводы конкурируют за наем квалифицированных рабочих.

Год назад BYD отказалась от разработки технологии автономного вождения. Однако компания вновь начала двигаться в этом направлении, когда Huawei и Xiaomi представили автомобили с такими функциями. В январе Ван объявил, что 4 тыс. инженеров компании работают над системой помощи водителю — это ограниченный вариант автономного вождения, который используется в основном на шоссе и больших дорогах. Компания инвестирует в эту технологию $14 млрд.

У BYD есть давнее преимущество перед Tesla: решение Вана разработать подключаемые гибридные автомобили, на долю которых приходится почти половина продаж компании.

По словам Ли Цзинъюя, продавца дилерского центра BYD в Шэньчжэне, многие семьи выбрали гибрид в качестве первой машины, чтобы навещать родные деревни в Новый год по лунному календарю. Как рассказывает Ли, в большинстве китайских деревень есть зарядные устройства, но их не хватает на всех водителей, приезжающих на праздник.

«Люди просто беспокоятся, что им придется долго ждать», — сказал он.

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