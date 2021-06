Nike: история создания и развития бренда

Содержание

Создатели бренда Nike

В 1964 году Билл Бауэрман и Фил Найт основали бренд Blue Ribbon Sports, который впоследствии превратился в обувного гиганта Nike. Бауэрман был поклонником легкой атлетики и тренером в Орегонском университете. Найт занимался бегом и присоединился к команде Бауэрмана.

Будущие основатели считали, что технологию производства обуви можно улучшить. Бауэрман стремился разработать безопасные, удобные и доступные кроссовки, которые помогут улучшить показатели его спортсменов. Он предложил Найту кастомизировать его обувь по собственному дизайну, и тот принял предложение.

История гласит: кроссовки оказались настолько удобны, что другой член команды Отис Дэвис забрал их себе и выиграл в них золото в 400-метровом забеге на Олимпийских играх 1960 года. Дэвис до сих пор настаивает на том, что Бауэрман сделал эту модель лично для него.

C чего все начиналось?

После окончания Орегонского университета Найт обучался по программе MBA в Стэнфордском университете. В этот период он написал статью о том, что текущий центр производства кроссовок в Германии можно переместить в Японию, где рабочая сила обходится дешевле. Найт утверждал, что такая обувь сможет конкурировать с популярными брендами того времени.

В 1962 году Найт получил степень MBA и отправился в Японию, где смог проверить предложенную им теорию. Он заключил сделку с группой японских бизнесменов из компании Tiger на поставку популярной в стране обуви в США.

Найт предложил свою идею нескольким инвесторам, но в конечном итоге был вынужден запускать проект самостоятельно. Он обратился к своему давнему тренеру Бауэрману, который и убедил его, что партнерство будет выгодно для них обоих. Итак, 25 января 1965 года появилась новая компания Blue Ribbon Sports в Юджине, Орегон.

После основания Blue Ribbon Sports Найт начал продавать импортированную обувь прямо из багажника своей машины. Вскоре стало ясно: более дешевые, но высококачественные альтернативы Adidas и Puma, доминирующим в то время на рынке, определенно пользуются спросом.

Первые успехи

В 1965 году Бауэрман предложил компании Tiger новый дизайн кроссовок. Благодаря комфортной и прочной подошве он предоставлял улучшенную поддержку во время бега. Новые кроссовки, получившие название Tiger Cortez, появились на рынке в 1967 году и приобрели мгновенную популярность.

Однако примерно в то же время между Blue Ribbon Sport и Tiger возник конфликт.

Найт утверждал, что японская компания пыталась прекратить сотрудничество с Blue Ribbon Sport и разрушить компанию.

Tiger обвиняла Blue Ribbon Sports в продаже собственной версии Tiger Cortez под новой линией обуви Nike.

В 1971 году они официально прекратили сотрудничество, после чего Tiger подала в суд на Blue Ribbon Sports. Судья постановил, что обе компании могут продавать собственные версии модели Tiger Cortez. В результате эти кроссовки, названные Nike Cortez и Tiger Corsair, стали самыми продаваемыми у двух разных производителей обуви. Сейчас Tiger Corsair продаются под новым спортивным брендом Tiger — Asics.

Прекратив сотрудничество с Tiger, Blue Ribbon Sports превратилась в Nike. Изначально Найт хотел переименовать компанию в Dimension 6. Однако Джефф Джонсон, первый сотрудник Blue Ribbon Sports, предложил назвать ее в честь греческой богини победы Ники (Nike) после того, как увидел ее во сне.

Новый бренд нуждался в логотипе, поэтому Бауэрман и Найт обратились к Кэролин Дэвис, студентке факультета дизайна из Университета штата Орегон в Портленде. Найт выбрал дизайн с галочкой без особого энтузиазма, рассчитывая, что привыкнет к нему со временем. Дэвис получала $2 в час и заработала в общей сложности $35 за создание логотипа. В 1983 году Найт, по-видимому изменивший свое мнение о нем, подарил ей 500 акций компании.

Новый бренд Nike появился 30 мая 1971 года и продолжил успех Blue Ribbon Sports благодаря модели Tiger Cortez и инновационному дизайну подошвы Waffle. Идея ее создания пришла Бауэрману во время завтрака: он обдумывал способы придать кроссовкам большее сцепление и вдруг обратил внимание на борозды в вафлях, которые приготовила ему жена.

Фото: kudryavtsev dmitriy / Shutterstock

Эти кроссовки принесли Nike огромный успех, который продолжили и другие модели. В первые годы компания продолжала уверенно расти, а в 1980 году вышла на IPO. После этого Найт превратился в миллионера, владеющего акциями стоимостью $178 млн.

Популярности Nike способствовали и продуманные рекламные компании. Самая известная из них — Just Do It 1988 года, которая, предположительно, была вдохновлена последними словами американского преступника Гэри Гилмора перед расстрелом (Let's do it).

Спортивные звезды Nike

Nike сотрудничала со многими известными личностями, в том числе с баскетболистом Майклом Джорданом и гольфистом Тайгером Вудсом. За последние два десятилетия в рекламных роликах бренда появлялись и такие спортивные звезды, как теннисистка Серена Уильямс и всемирно известные футболисты Роналду и Неймар.

Однако универсальные товары Nike подвигали не только спортсмены, но и артисты. Рэперы Кендрик Ламар и Трэвис Скотт разработали собственные модели, а Дрейк даже выпустил свою коллекцию.

Nike Air

В сотрудничестве с авиационным инженером Фрэнком Руди Nike начала инвестировать в создание воздушных амортизаторов и разработала методы улавливания воздуха, позволяющие повысить легкость и удобство обуви. Так в 1979 году на рынок вышла модель Nike Tailwind.

Фото: David Peperkamp / Shutterstock

Технология Nike Air вскоре начала использоваться в обуви для различных видов спорта. В 1982 году была создана линейка Nike Air Force, а в 1987 году — Nike Air Max. С тех пор коллекции Nike Air прочно вошли в повседневную моду и регулярно обновляются. Теперь их носят не только звезды спорта — на знаменитых подошвах передвигаются люди по всему миру.

Nike & Jordan

В 1984 году Nike заключила один из своих самых успешных контрактов с Майклом Джорданом. Ранее баскетболист никогда не носил кроссовки бренда и надеялся на сотрудничество с Adidas. Однако он все же согласился работать с Nike, которая пообещала будущей звезде $500 тысяч в течение пяти лет, два автомобиля Mercedes и совместную разработку модели кроссовок.

Джордан был знаменит своими высокими прыжками во время игр, а Nike в то время активно продвигала «воздушные подошвы». В результате появились линия Air Jordans.

Фото: Joseph GTK / Shutterstock

Сделка принесла Nike оглушительный успех: Джордан быстро превратился в суперзвезду, а продажи Air Jordans составили более $100 млн к концу 1985 года. На сегодняшний день это одна из самых популярных линий Nike, а логотип Jumpman с зависшим в прыжке Майклом Джорданом известен практически каждому.

Начало строительства империи Nike

В 1990-х и 2000-х годах Nike начала расширять свою продуктовую линейку и выпускать одежду и оборудование для футбола, гольфа и других видов спорта. Сегодня галочку бренда можно увидеть повсюду — от спортивных костюмов до повседневной одежды, фитнес-технологий и, конечно же, спортивной обуви.

В 2003 году компания подписала контракт с Леброном Джеймсом и Коби Брайантом, а в 2008 году с бейсболистом Дереком Джитером. В 2012 году бренд становится официальным поставщиком одежды для Национальной футбольной лиги США, а в 2015 году — Национальной баскетбольной ассоциации США и Канады.

Помимо этого Nike также поглотила несколько небольших компаний. Среди них: Converse, приобретенная в 2003 году за $309 млн, и Hurley International, которая находилась во владении Nike с 2002 по 2019 года, а затем была продана альянсу Bluestar Alliance LLC.

Приоритеты Nike

Успех Nike стал результатом постоянного внедрения инноваций и своевременных инвестиций, благодаря которым бренд ежегодно получает сотни миллионов долларов.

Согласно официальному сайту, на данный момент компания придерживается трех основных приоритетов.

Люди: обеспечение разнообразия, равенства и инклюзивности, ответственный выбор поставщиков и формирование сообщества.

обеспечение разнообразия, равенства и инклюзивности, ответственный выбор поставщиков и формирование сообщества. Планета: сокращение выбросов углерода, отходов и потребления воды, а также эффективное использование химических веществ.

сокращение выбросов углерода, отходов и потребления воды, а также эффективное использование химических веществ. Дети: в рамках программы Made to Play компания стремится предоставить больше возможностей для занятий спортом всем представителям молодого поколения.

Сегодня Nike объединяет огромное сообщество поклонников, продолжает развиваться и, вероятно, сохранит свой успех еще на долгие годы.

В статье использованы материалы следующих источников:

Thestreet.com

Didyouknowfashion.com

Thrifted.com

Purpose.nike.com