Nike и российский разработчик протезов «Моторика» займутся поиском тренеров для детей без рук

Разработчик функциональных протезов рук «Моторика» совместно с компанией Nike запустили проект «Спорт без исключений», в рамках которого проведут поиск тренеров по всей России для детей без рук. Проект также планируется масштабировать за пределами страны, рассказал RB.ru основатель «Моторики» Василий Хлебников.

По словам Хлебникова, одна из основных целей — «сделать так, чтобы в России и в мире появилось как можно больше тренеров, которые не испытывают проблем с тем, чтобы тренировать людей без рук». Среди пользователей компании собралось большое сообщество, в котором часто поднимается вопрос поиска спортивных секций для детей без рук — этим и обусловлена актуальность проекта, отмечает основатель «Моторики».

«Мы нашли тренеров, которые тренируют людей без рук и понимают все нюансы, вместе с ними составили программу и "обкатали" ее на базе Nike, провели тренировки. Nike поддерживает нас площадками для тренировок и оказывает информационную поддержку», - пояснил Хлебников.

Сама «Моторика» является оператором проекта — в компании продолжат собирать базу тренеров и желающих заниматься и будут знакомить их между собой. Хлебников затруднился оценить общий бюджет проекта. Конкретные сроки завершения «Спорта без исключений» не установлены.

Партнеры создали специальные инструкции и рассказали, как действовать, если на тренировку пришел ребенок без руки. Инструкции доступны на сайте проекта по направлениям «Йога», «Бег», «Шахматы», «Футбол», «Скейт».

Фото на обложке: «Моторика»