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Nike и российский разработчик протезов «Моторика» займутся поиском тренеров для детей без рук

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор — Rb.ru

Анастасия Марьина

Разработчик функциональных протезов рук «Моторика» совместно с компанией Nike запустили проект «Спорт без исключений», в рамках которого проведут поиск тренеров по всей России для детей без рук. Проект также планируется масштабировать за пределами страны, рассказал RB.ru основатель «Моторики» Василий Хлебников.

Nike и российский разработчик протезов «Моторика» займутся поиском тренеров для детей без рук

По словам Хлебникова, одна из основных целей — «сделать так, чтобы в России и в мире появилось как можно больше тренеров, которые не испытывают проблем с тем, чтобы тренировать людей без рук». Среди пользователей компании собралось большое сообщество, в котором часто поднимается вопрос поиска спортивных секций для детей без рук — этим и обусловлена актуальность проекта, отмечает основатель «Моторики».

«Мы нашли тренеров, которые тренируют людей без рук и понимают все нюансы, вместе с ними составили программу и "обкатали" ее на базе Nike, провели тренировки. Nike поддерживает нас площадками для тренировок и оказывает информационную поддержку», - пояснил Хлебников. 

Сама «Моторика» является оператором проекта — в компании продолжат собирать базу тренеров и желающих заниматься и будут знакомить их между собой. Хлебников затруднился оценить общий бюджет проекта. Конкретные сроки завершения «Спорта без исключений» не установлены.

Партнеры создали специальные инструкции и рассказали, как действовать, если на тренировку пришел ребенок без руки. Инструкции доступны на сайте проекта по направлениям «Йога», «Бег», «Шахматы», «Футбол», «Скейт».

Фото на обложке: «Моторика»

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