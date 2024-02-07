Параллельный экспорт по-китайски: как трейдеры продают электрокары, используя лазейку в законе

Особенности китайского законодательства позволяют трейдерам поставлять новые автомобили даже в те страны, где бренды официально не представлены. Несмотря на отсутствие сервиса и запчастей, спрос есть: по оценкам, в 2023 году Китай экспортировал более 100 тысяч машин, преимущественно электрокаров или гибридов.

Сотрудники китайской EV-компании Li Auto подсчитывали число автомобилей, проданных в июле 2023 года, и заметили нечто странное. За первые три недели месяца в Китае были зарегистрированы 200 машин. При этом их не застраховали — а, значит, их нельзя было эксплуатировать.

CEO компании Ли Сян сообщил в своем аккаунте в Weibo, что они изучили ситуацию и поняли, что трейдеры перевозят автомобили за рубеж, преимущественно в Центральную Азию и на Ближний Восток. Он опубликовал фотографию, на которой изображен внедорожник Li Auto L7 стоимостью 31,8 млн казахстанских тенге ($70 897), что примерно на $25,8 тысяч выше стартовой цены в Китае.

Китай выпускает больше электромобилей, чем любая другая страна, а BYD недавно лишила Tesla статуса ведущей EV-компании мира.

В стране десятки местных производителей EV, включая Nio, Xpeng и даже Xiaomi, которые представлены в самых разных странах от Индонезии до Иордании.

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Как Китай добился лидерства в электротранспорте

Индивидуальные трейдеры зарабатывают на буме электротранспорта, экспортируя модные модели. Часто их привозят в те страны, где китайские бренды официально не представлены. Для этого они используются лазейкой в законе, которая позволяет продавать подержанные авто без разрешения производителей.

Трейдеры регистрируют машины в Китае и сразу же отправляют их за рубеж. Таким образом, технически это подержанные автомобили, но фактически — совершенно новые.

6 экспортеров рассказали новостному сайту Rest of World, что поставляют «подержанные» электрокары в такие страны, как Россия, Казахстан и Саудовская Аравия, где люксовые EV из Китая стали модными символами статуса.

В городе Синьцзян на границе Китая и Казахстана экспортеры даже привлекают инженеров, чтобы менять язык программного обеспечения авто на английский или русский.

Исследовательский отчет Huatai Securities оценивает, что в 2023 году Китай экспортировал более 100 тысяч машин, преимущественно электрокаров или гибридов.

«Китайские автомобили становятся по-настоящему популярными», — отмечает Итан Чжан, экспортер из северной китайской провинции Хэбэй. За последние два года компания Чжана поставила более 2 тысяч машин, 80% из которых были EV или гибридами.

«Большие экраны, интерактивные функции, скрытые дверные ручки, голосовое управление, массажные кресла — все это может быть очень привлекательно», — говорит он.

В прошлом так называемые параллельные трейдеры работали в обратном направлении, поставляя китайским покупателям люксовые BMW и Mercedes-Benz по сниженным ценам. Теперь они переключились на экспорт, поскольку интерес к китайским электромобилям растет во всем мире, позволяя предприимчивым водителям приобрести модели Li Auto, Zeekr и BYD, которые еще не стали официально доступны в их странах.

В то время как автопроизводителям необходимо создать инфраструктуру продаж и сервисного обслуживания, прежде чем выходить на новый рынок, параллельные трейдеры способны удовлетворить нишевые потребности в местах с низким уровнем внедрения электромобилей.

«Когда автомобильные компании выходят на новый рынок, им приходится учитывать множество факторов. Но трейдеры вроде нас действуют проворнее» — отмечает Итан Чжан, экспортер из провинции Хэбэй.

Как признались китайские трейдеры в разговоре с Rest of World, Россия стала основным пунктом назначения для несанкционированного экспорта. Московский автодилер Константин Дурасов признается, что переключился с продажи западных брендов на китайские год назад, когда санкции затруднили ввоз зарубежных машин в страну.

В 2023 году его дилерский центр Zeecar импортировал из Китая около 400 электромобилей и гибридов, включая внедорожники премиум-класса от BYD, Li Auto и Zeekr. Для упрощения операций у компании также есть офис и персонал в Шанхае.

«Некоторое время назад китайские автомобили считались очень, очень дешевыми и не слишком хорошими, — говорит Дурасов. — Но теперь считается, что это очень хорошее соотношение цены и качества за свои деньги».

Катерина Забродкина, консультант из Бишкека, специализирующаяся на российском авторынке, отмечает, что уход большинства иностранных брендов подтолкнул любознательных и состоятельных потребителей к более доступным китайским маркам.

«Все больше и больше людей открывают для себя новые бренды, в том числе китайские, дизайн которых за последние годы изменился к лучшему, — говорит Забродкина. — Мы уже видели Tesla, но Zeekr — это нечто новое и поэтому привлекательное».

Некоторые трейдеры рекламируют свой бизнес, размещая гламурные видеоролики об автомобилях в TikTok и Instagram*. Ху Чанвэнь, экспортер из Урумчи в китайском регионе Синьцзян, сообщил Rest of World, что в его аккаунт в TikTok приходят сообщения от заинтересованных клиентов из Южной Африки, Мексики и Алжира.

Ролик с Aito M5 от Huawei, доступным только в Китае, набрал более 6 млн просмотров. Несколько дилеров из Германии заинтересовались покупкой автомобиля, но правила ЕС по импорту запрещают подобный параллельный трейдинг.

По мере того как этим занимаются все больше китайских дилеров, они сталкиваются с растущей конкуренцией и сокращением прибыли. Ян Пинпин, русскоговорящий трейдер из северо-восточной провинции Хэйлунцзян, рассказал: если в начале 2023 года маржа составляла 15%, в этом году она упала примерно до 8%. Прибыль на ТС упала с пиковых 50 тысяч юаней ($7 018) в 2022 году до 10 тысяч юаней ($1 404).

Эти автомобили поставляются без официального послепродажного обслуживания, что потенциально затрудняет ремонт. Например, Li Auto не продает запчасти экспортерам, поэтому, объясняет Дурасов, российским покупателям приходится заказывать запчасти, снятые с подержанных автомобилей. Хуан отметил, что некоторые китайские экспортеры начинают оказывать услуги по ремонту.

CEO Li Auto пишет в Weibo, что компания не планировала запускать продукты за рубежом до 2025 года, но у нее нет других способов прекратить неавторизованный экспорт. Впрочем, некоторые трейдеры считают, что оказывают услугу новым брендам, изучая интерес на незнакомых рынках.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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