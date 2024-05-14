Tesla открыла предпродажи в Индии 8 лет назад. Теперь покупатели требуют возврата средств

В 2016 году Tesla анонсировала выход в Индию и запустила предзаказ Model 3. С тех пор покупатели так и не получили машины. Чтобы вернуть залог в $1000, они вынуждены засыпать сотрудников письмами и даже искать их в LinkedIn. Многие шутят, что выгоднее было бы купить акции Tesla — с 2016 года они подорожали примерно в 10 раз.

Когда Tesla объявила о старте продаж электрокаров в Индии, Вишал Гондал одним из первых воспользовался этой возможностью.

В апреле 2016 года компания открыла в Индии предварительные заказы, и в течение нескольких часов , Гондал, поклонник Илона Маска и Tesla, внес $1000 (в то время 66 237 рупий) в качестве предоплаты за Tesla Model 3. Тогда не было ясно, ни когда компания начнет доставлять машины в Индию, ни какова будет итоговая цена автомобиля. Однако Гондал, который уже ездил на Tesla в США, был охвачен волнением.

Вишал Гондал, основатель и CEO health-tech стартапа GoQii, терпеливо ждал своей Model 3 почти 7 лет. В 2023 году, так и не увидев машины, он решил отменить предзаказ — и это стало началом нового испытания.

Гондалу пришлось полгода забрасывать представителя Tesla в Индии электронными письмами, прежде чем он смог вернуть деньги в июне 2023 года. «Со мной не связывались, не отвечали на письма. И даже спустя годы, никто так и не принес извинения», — рассказывает он.

Tesla до сих пор не продает автомобили в Индии — третьем по величине авторынке в мире.

У нескольких индийцев, купивших вожделенную Model 3 в 2016 году, был схожий с Гондалом опыт. Некоторые из них вообще отказались от мысли покупать Tesla, так как в стране появились другие модели электрокаров.

Другие намерены подождать, пока компания не откроет автосалон и не наладит стабильное постпродажное обслуживание в Индии. Лишь немногие сторонники Маска остаются преданными поклонниками самого лучшего, по их мнению, электроавтомобиля.

Амит Бхавани, видеоблогер и основатель техблога PhoneRadar, тоже сделал предзаказ Model 3 в 2016 году. Он пожалел о своем решении и утверждает, что может купить машину, только если в Хайдарабаде появится автосалон и сервисное обслуживание. «Я больше не доверяю [Маску]», — говорит он.

Бхавани вернул свои деньги за предзаказ только в феврале 2020 года, после того как его видеоролик об отмене заказа привлек внимание пользователей. Блогер также опубликовал пару постов о своих злоключениях на X, где написал, что возврата денег добиваются только инфлюенсеры — простые люди остаются ни с чем.

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Индия с восторгом встретила решение Tesla открыть предзаказ на Model 3. В течение считанных часов, несколько выдающихся технологических и деловых лидеров страны оформили предзаказ и написали об этом в соцсетях. С тех пор Маск неоднократно переносил дату прихода компании в Индию: летом 2017-го, где-то в 2019-м и «как можно скорее» в середине 2023-го.

В январе 2021 года Автопроизводитель даже зарегистрировал в Бангалоре дочернюю компанию, однако официальный канал для прямых продаж Tesla в Индию так и не появился.

Когда Маск объявил о плане посетить Индию ранее в этом году, многие сочли это знаком того, что Tesla наконец-то запустит в стране производство. Однако всего за два дня до намеченной поездки Маск отменил ее, сославшись на «серьезные обязательства Tesla». Это не помешало ему появиться в Китае всего неделю спустя.

«Люди, которые оформили предзаказ около восьми лет назад, — не из тех, кого беспокоит сумма $1000», — объясняет Югал Джоши, один из партнеров в исследовательской компании Everest Group.

Он считает, что задержки предполагаемых инвестиций в производство автомобилей и постройку гигафабрики, недавняя отмена Маском поездки в Индию и его «»близость к Китаю" усложняют и без того непростую ситуацию. Трудно оценить, когда автомобили Tesla появятся на индийских дорогах, если не будет ясности в тарифах.

Пару лет назад на сайте Tesla была кнопка отмены заказа. Однако впоследствии ее удалили и заменили на вход через email, сообщает Нихил Чаудхари, сооснователь пятилетнего онлайн-сообщества Tesla Club India.

Сообщество, в котором уже более 18 600 подписчиков в X и сотни членов в группе WhatsApp, постоянно получает запросы от людей, желающих отменить предзаказы.

Некоторым потенциальным покупателям для этого даже пришлось искать сотрудников Tesla в LinkedIn.

Варун Кришнан, основатель техблога FoneArena, утверждает, что он первым в Индии оформил предзаказ на Model 3. Ему удалось вернуть свою $1000 только в январе 2022 года, после месяцев общения с сотрудниками Tesla в Гонконге и Калифорнии.

С поправкой на инфляцию сумма к возврату в 2024 году должна составлять $1300. Однако компания выплачивает $1000.

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«Мы шутим, сколько бы сейчас стоила эта $1000, если бы не оплачивали предзаказ, а купили бы на эту сумму акции Tesla», — рассказывает Гондал, который сейчас водит Audi e-tron. В апреле 2016-го одна акция Tesla стоила $16, а сейчас она торгуется примерно за $160.

«С Tesla ты выглядишь круто и выделяешься из толпы. Люди с деньгами готовы потратить на это состояние».

В течение многих лет главной болью Tesla в Индии были непомерные таможенные пошлины, из-за которых автомобили подорожали почти в 2 раза. 15 марта индийское правительство предложило снизить пошлину на импорт до 15% при соблюдении трех условий:

стоимость машины — $35 тыс.,

количество ввозимых единиц — 8 тыс. в год,

производитель запускает местное производство в течение трех лет.

По информации Financial Times, Tesla отправляет американских сотрудников на поиски локации для гигафабрики в Индии стоимостью до $3 млрд. Издание Rest of World обратилось за разъяснениями в пресс-службу Tesla и менеджеру по продажам в Индии Анкиту Кесарвани, но не получило ответа.

Махеш Мурти, основатель венчурного фонда Seedfund и агентства диджитал-маркетинга Pinstorm, считает, что Tesla ждет уменьшения пошлин. Мурти оформил предзаказ на две Model 3 в 2016 году и не собирается возвращать залог. Он считает, что Tesla твердо намерена выйти на индийский рынок, но пока не складываются обстоятельства.

Мурти полагает, что члены Общества индийских машиностроителей (Society of Indian Automobile Manufacturers — SIAM) «активно лоббируют» недопуск Tesla в страну. SIAM не ответило на просьбу Rest of World прокомментировать ситуацию.

Анкур Бисен, старший партнер в консалтинговой фирме Technopak, считает, что положение Tesla в индийской экосистеме электрокаров уже не такое, как восемь лет назад, потому что на рынке появилось множество вариантов.

В 2016 году люди не знали других электромобилей, кроме Tesla, но теперь ситуация изменилась. Бисен сообщает, что само индийское правительство выпустило отчет об элетрокарах, в котором уделяется особое внимание двухколесным моделям. Tata и другие автопроизводители смело выходят на рынок электромобилей.

Югал Джоши из Everest Group полагает, что одержимость индийцев Tesla соответствует мировым трендам. «Tesla опередила конкурентов благодаря минималистичному дизайну, функциям, внедрению технологий и вниманию к водительскому опыту», — считает он.

Поклонники считают, что Tesla превосходит большинство электрокаров. Арун Бхат, еще один соучредитель сообщества Tesla Club India, заявляет, что немецкие электрокары от Audi и BMW — просто обычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания, преобразованные в электрические. Он уверен, что технологии Tesla значительно опережают всё, что выходит на рынок.

Покупка Tesla оправдана хотя бы беспроводными обновлениями ПО. «Tesla до сих пор обновляет Model S 2014 года, несмотря на то что гарантийный срок давно истек», — добавляет Чаудхари. ­

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