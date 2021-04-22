Почти 14 млн копий за 20 дней: CD Project отчиталась о продажах Cyberpunk 2077 за 2020 год

Польский разработчик компьютерных игр CD Project в 2020 году продал 13,7 млн копий Cyberpunk 2077. При том, что релиз игры состоялся 10 декабря – это 685 тысяч копий в сутки.

Однако, геймеры не приняли с восторгом опубликованные данные. Под твиттом компании посыпались гневные отзывы, что им продали «сломанную» игру.

К CD Project после запуска Cyberpunk 2077 было множество вопросов от пользователей в части багов в игре и ее неоптимизированности. Компания Sony даже удалила продукт из магазина PlayStation Store после массовых жалоб игроков. Разработчик старался оперативно устранять недоработки, выпуская новые патчи.

Данные аналитиков о продажах Cyberpunk 2077 за первый квартал 2021 года разнятся – от 500 тысяч до 1,23 млн копий. На увеличение показателей может повлиять анонсированный выпуск новой версии на PS5, Xbox Series X и Series S, но CD Project пока не принял окончательного решения по этому вопросу. Аналитики уверены, что многие геймеры все еще воздерживаются от покупки из-за большого количества проблем в игре.

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Фото: twitter.com/cyberpunkgame